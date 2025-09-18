Palma y Calvià se quedarán sin socorristas por la huelga indefinida
El colectivo reclama al Govern medidas para mejorar las condiciones laborales y garantizar la vigilancia durante todo el año.
Pere Morell
Los socorristas de las playas de Baleares han convocado una huelga indefinida que comenzará el domingo 28 de septiembre. La protesta afectará a municipios como Palma y Calvià y busca denunciar la precariedad laboral, los bajos salarios y la falta de inversión en la vigilancia de las playas.
En un comunicado, los socorristas explican que la inflación y la temporalidad de sus contratos dificultan su vida cotidiana, obligándolos a hacer más de 200 horas mensuales y compartir vivienda en condiciones complicadas. Critican la gestión del Govern balear, especialmente de su presidenta, Marga Prohens, a quien acusan de no resolver la crisis de la vivienda ni de distribuir de manera adecuada los recursos derivados del turismo.
También señalan a la Dirección General de Emergencias, dirigida por Pablo Gárriz, por permitir que ayuntamientos y empresas incumplan el Decreto de Mínimos que regula el servicio de socorrismo. Denuncian que algunas playas comienzan la temporada sin socorristas o con personal que no cumple los requisitos de titulación.
El colectivo acusa además a las empresas encargadas del servicio de tratar a los trabajadores como simples números, reduciendo su dignidad y afectando la calidad del servicio público.
Aunque la huelga se produce al final del verano, las playas continúan recibiendo visitantes y la falta de vigilancia podría poner en riesgo la seguridad de los bañistas.
Los socorristas exigen mejoras en sus condiciones laborales, estabilidad en el empleo, cumplimiento estricto de la normativa y mayor inversión pública en seguridad en las playas. Señalan que reducir la vigilancia en las playas es comparable a cerrar un hospital, pues la seguridad de los ciudadanos debe ser una prioridad.
