Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva oferta para volar entre Mallorca y Canarias desde 31 euros

La promoción está disponible hasta el próximo 29 de septiembre

Binter celebraba sus seis años de operación aérea entre Mallorca y Canarias.

Binter celebraba sus seis años de operación aérea entre Mallorca y Canarias. / Binter

Duna Márquez

La compañía aérea Binter ha lanzado una nueva promoción de vuelos desde Mallorca hasta aeropuertos de Canarias desde 31 euros.

La promoción el ‘Bintazo’ está disponible hasta el próximo 29 de septiembre para viajar entre el 1 de noviembre el 28 de febrero de 2026. 

El pasajero tiene que ser residente y comprar ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife si fuera necesario.

Los vuelos pueden adquirirse a través de los canales de venta de la compañía: su web, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

Conexiones interinsulares gratis

Además, Binter mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas Canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión, aprovechando los 220 trayectos diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
  2. Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
  3. Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
  4. Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
  5. Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
  6. Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
  7. Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
  8. Una casa de vacaciones en Mallorca casi ocupada: “Huéspedes” quieren entrar pese a tener la reserva cancelada

Nueva oferta para volar entre Mallorca y Canarias desde 31 euros

Nueva oferta para volar entre Mallorca y Canarias desde 31 euros

Idoia Ribas: "Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido"

Idoia Ribas: "Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido"

Palma y Calvià se quedarán sin socorristas por la huelga indefinida

Palma y Calvià se quedarán sin socorristas por la huelga indefinida

Los ciudadanos de Palma podrán realizar trámites de la Seguridad Social de forma online

Los ciudadanos de Palma podrán realizar trámites de la Seguridad Social de forma online

Cesan al director de es Pinaret porque no respondía al teléfono cuando le llamaban por una emergencia

Cesan al director de es Pinaret porque no respondía al teléfono cuando le llamaban por una emergencia

Airbnb eliminará en octubre los anuncios de viviendas de Mallorca que figuren sin licencia turística en su web

Airbnb eliminará en octubre los anuncios de viviendas de Mallorca que figuren sin licencia turística en su web

Sindicatos docentes apoyan que se evalúe el estado de salud de Miquel Roldán

Sindicatos docentes apoyan que se evalúe el estado de salud de Miquel Roldán

Sánchez anuncia el mayor plan de inversiones aeroportuarias de la historia: Esto va a invertir el Gobierno en el aeropuerto de Mallorca

Sánchez anuncia el mayor plan de inversiones aeroportuarias de la historia: Esto va a invertir el Gobierno en el aeropuerto de Mallorca
Tracking Pixel Contents