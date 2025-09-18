Nueva oferta para volar entre Mallorca y Canarias desde 31 euros

La compañía aérea Binter ha lanzado una nueva promoción de vuelos desde Mallorca hasta aeropuertos de Canarias desde 31 euros.

La promoción el ‘Bintazo’ está disponible hasta el próximo 29 de septiembre para viajar entre el 1 de noviembre el 28 de febrero de 2026.

El pasajero tiene que ser residente y comprar ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife si fuera necesario.

Los vuelos pueden adquirirse a través de los canales de venta de la compañía: su web, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

Conexiones interinsulares gratis

Además, Binter mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas Canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión, aprovechando los 220 trayectos diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.