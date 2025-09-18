La mesa paritaria autorizará la revisión del estado de salud de Miquel Roldán

La mesa paritaria que Educación convocará en breve autorizará que se evalúe el estado de salud de Miquel Roldán, el docente condenado por acoso a un menor que había sido alumno suyo. Esta vez la medida (que podría derivar en apartar al maestro de la docencia) sí contará con apoyo por parte algunos sindicatos. La Junta de Personal Docente No Universitario ya ha enviado a Conselleria el informe preceptivo para convocar la mesa, documento que ya muestra el apoyo de cuatro sindicatos a la revisión del estado de Roldán.

Tras este informe, se convocará a la mesa, conformada con siete representantes de la Administración y siete sindicatos. La mesa acordará que Roldán debe pasar por Riesgos Laborales para evaluar si puede suponer un riesgo para sí mismo o para terceras personas y acordar medidas (como apartarlo de la docencia) en función de lo que se decida.

Lluís Segura, representante del STEI, ha confirmado que la Junta ya ha remitido a Educación el informe, cuyo contenido cuenta con el respaldo de otros tres sindicatos aparte del mayoritario; más dos abstenciones y un voto en contra (el de SIAU). Segura ha señalado que aunque no les gustan las formas y que consideran que esta vía y manera de actuar de la Conselleria "sienta un precedente peligroso", han decidido respaldar la revisión del estado de Salud para "desencallar una situación insólita, precaria e incluso dramática". El sindicalista ha lamentado que el conseller Vera no haya sido capaz de adoptar "medidas excepcionales en una situación excepcional" y haya delegado en ellos la posible solución de este problema, pero ha argumentado que esta vez han decidido apoyar la medida (a diferencia del pasado febrero) pensando en "el bienestar de familias y alumnos; el equipo directivo y el resto de claustro y el propio Roldán".

Segunda medida paritaria

En febrero ya se convocó esta mesa, pero no prosperó la evaluación del estado del maestro condenado dado que los sindicatos no respaldaron la medida (UOB y SIAU votaron en contra y STEI, ANPE, USO, Alternativa y UGT se abstuvieron), que debe salir adelante con una mayoría absoluta que esta vez sí parece asegurada.

El conseller Vera pidió ayer "responsabilidad" a la mesa e instó a los sindicatos a "tomar decisiones". SIAU, que no está de acuerdo con el informe y que ya ha avanzado que en la paritaria votará en contra, ha criticado que se haya abandonado la unión sindical. Ha asegurado que defiende "sin fisuras" el derecho "a la educación de los niños y que éste se desarrolle en un entorno seguro" pero ha señalado que "también respeta la presunción de inocencia". El sindicato cree que la Conselleria está actuando de forma "ilegal,negligentee y crispadora".

Angustia entre los padres

Por su parte, a la espera de una solución, las familias del colegio Maria Antònia Salvà de Son Sardina están acusando la tensión por todo lo que están viviendo estos días de protesta y por la angustia que les genera la presencia de Miquel Roldán, docente condenado por acoso a un menor en el centro. Hoy, una madre ha tenido que ser atendida por una ambulancia por un ataque de ansiedad que ha sufrido frente a la puerta del colegio, donde iba a atender a un medio de comunicación para explicarle la postura de los padres.

"Ha sido a las puertas del colegio, le ha dado un ataque de ansiedad solo de pensar que sus hijos se hande quedar en casa de familiares mientras él está tan feliz dentro del centro pese a todo lo que está pasando", ha relatado otro padre que le acompañaba a la entrevista.

Los progenitores de este centro llevan desde que empezó el curso en huelga reclamando que se aparte a Roldán de los menores. Hoy han llegado a su séptimo de protesta y de nuevo el seguimiento ha vuelto a ser del 100%. Los padres se están organizando entre ellos y con familiares para cuidar a los menores. La situación no sólo está generando tensión entre las familias (con algunos progenitores en situación de baja médica por ansiedad) sino que también está siendo difícil de llevar para miembros del claustro, que han sido citado por prevención de Riesgos Laborales.

Los padres piden de nuevo medidas cautelares urgentes y una actuación valiente a de Educación, mientras siguen desplegando su estrategia legal (de momento con ssigilo con su abogada. Para resolver la situación, Conselleria ha apostado todo a la mesa paritaria.

Roldán tiene presentado un recurso contra la Conselleria por un periodo que fue excluido de las listas de interinos. Además, tiene recurrida la sentencia por la que fue condenado por acoso. Estos días, coincidiendo con el inicio de curso y su incorporación al CEIP Maria Antònia Salvà, en sus redes sociales hace promoción de un libro que ha escrito para dar su versión de lo sucedido con el menor que le denunció y defender su inocencia.