Idoia Ribas: "Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido"

La exportavoz de Vox en el Parlament balear, Idoia Ribas, ha lanzado unas durísimas acusaciones contra la cúpula del partido, a la que responsabiliza de utilizar a la formación como un instrumento para enriquecerse a costa del dinero público.

Según denuncia, ella y otros dirigentes regionales han sido "maltratados" por el secretario general, Ignacio Garriga, o por personas que siguen sus órdenes, al considerarlos una amenaza. En su opinión, los intereses de Santiago Abascal y de su reducido grupo de hombres al mando del partido "no son los españoles ni mucho menos los ciudadanos de Baleares o de cualquier otra región de España, sino la acumulación de dinero público en la Fundación Disenso, de la que Abascal se ha hecho presidente vitalicio".

Desviar dinero al partido

Ribas relata que sufrió presiones para desviar fondos: “Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al grupo parlamentario; en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del grupo, ese dinero es transferido primero al partido y luego a Disenso”.

Explica que cuando ocupaba la portavocía se negó a destinar más del 10% del presupuesto a ese fin, con el respaldo del resto de diputados, pero que una de las primeras actuaciones de Manuela Cañadas al asumir el cargo fue modificar el convenio para que se pasara a transferir el 50% del dinero del grupo.

La exdirigente sostiene que el verdadero interés de Abascal es el dinero y no las causas que proclama en público. “Mientras se forran, le venden humo a la gente y van enganchando adeptos con un discurso patriótico, cuando en realidad están aplicando silenciosamente un descomunal giro político al partido”, afirma.

Ese giro, añade, ha supuesto el abandono de los principios liberal-conservadores para abrazar una derecha radical y populista, lo que califica como la ‘deriva Buxadé’, en alusión al eurodiputado Jorge Buxadé, exmilitante de la Falange, del que dice que “odia todo lo que huele a libertad y está detrás del cambio de grupo en Europa, imponiendo una ideología jacobina y centralista”.

Cinismo intolerable

En su intervención, Ribas carga también contra las contradicciones de la dirección nacional, que califica de “ejercicio de cinismo bochornoso e intolerable”. Denuncia que Garriga los llame estafadores, cuando la verdadera estafa, asegura, es que “Abascal diga que es provida mientras se alía con la proabortista Marine Le Pen, que defienda la unidad de la nación mientras se alía en Europa con los independentistas de Bélgica, o que proclame la soberanía nacional mientras se arrodilla ante Viktor Orbán, aliado de Putin.”

La exparlamentaria describe a Vox como “una estafa piramidal con estructura de secta”, donde las bases son utilizadas como combustible para mantener los privilegios de la cúpula. “Han acabado lamiendo las botas a hombres que no se preocupan en absoluto por lo que ocurre en España, porque se están forrando desde un despacho en Madrid a costa de las ilusiones de miles de españoles a los que venden humo”, señala.

Ribas concluye que su salida del partido no ha sido casual: “Hemos sido purgados porque somos gente íntegra y no manipulable ante la peligrosa deriva del partido ni ante la opacidad de su gestión económica”.