Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales

Un guardia civil de Mallorca, experto en la lucha contra el terrorismo, que participó en la investigación que supuso la desarticulación de un comando etarra, se ha enfrentado a la Agencia Tributaria porque pretendía cobrarle impuestos por la paga extraordinaria que recibe por su dedicación a la lucha contra ETA. Este cabo, que reside en Palma, ha venido disfrutando en los últimos quince años de un aumento de su sueldo mensual al ser merecedor de una medalla especial que concede la Guardia Civil. Se trata de la condecoración de la cruz del mérito con distintivo rojo, que quien la posee ve aumentada su pensión, de una manera vitalicia, en un quince por ciento. Además, si se trata de un mérito por alguna actividad terrorista, bien sea como víctima o como investigador, este porcentaje está exento de pagar impuestos.

Este funcionario policial recibió una carta de la Agencia Tributaria de Baleares, en la que se le comunicaba que no se aceptaba su declaración anual de impuestos. Se le exigió que realizara una rectificación de sus declaraciones en el periodo que iba desde el año 2014 a 2017. Hacienda le acusó de no haber abonado la retención fiscal por la paga extraordinaria que recibía. La cantidad era mínima, porque ni siquiera llegaba a los cien euros, teniendo en cuenta que se trataba de los impuestos por sus ingresos recibidos en este periodo de cuatro años. La Agencia Tributaria no tuvo en cuenta que era una cantidad mínima, porque lo cierto es que le reclamaba este dinero, aduciendo que no existía ninguna prueba que determinara que esta medalla especial la hubiera recibido por su trabajo en la lucha contra el terrorismo.

Este conflicto entre el guardia civil y la Agencia Tributaria ha llegado a los tribunales y los jueces le han dado la razón al cabo. Dado la cantidad que tenía que pagar a Hacienda, en el caso de que hubiera perdido el pleito, se trata más de una victoria moral, que de un alivio económico.

Para conseguir derrotar a Hacienda en los tribunales lo que ha tenido que hacer el funcionario policial es demostrar que, en efecto, esta medalla la recibió por su implicación en la lucha contra una banda armada. Y lo ha podido demostrar presentando documentos. El cabo formaba parte de un grupo especializado en este tipo de investigaciones y su particiacón fue clave en la desarticulación de un comando terrorista, además de la detención de todos sus integrantes.

La sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares aclara que no todas las medallas con distintivo rojo que reciben los guardias civiles están exentas del pago de impuesto. Todos los que reciben este reconocimiento específico ven aumentado su sueldo en un 15 por ciento, pero únicamente cobran este sueldo neto, es decir, sin retención de impuestos, los que tienen esta cruz con distintivo rojo por “actos de terrorismo”. Se incluye en este grupo específico tanto los funcionarios que han sufrido algún atentado terrorista durante un acto de servicio, como los que han participado en una investigación que ha llevado a la detención de algún comando y con ello se ha evitado alguna acción violenta.

Por lo tanto, en la sentencia se aclara que la pensión derivada de la cruz con distintivo rojo está exenta de pagar impuestos siempre que se traten de reconocimientos relacionados con el terrorismo. Por otros actos profesionales, que también se hacen merecedores de estos reconocimientos públicos por parte del Ministerio de Interior, sí se deben retener las cantidades económicas adecuadas en la declaración anual de impuestos.

La sentencia, al darle la razón al funcionario policial, impone las costas a la parte contraria, es decir, a la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria.