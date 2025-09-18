El Govern inaugura un centro de control para optimizar la vigilancia y protección del litoral

El organismo de gestión de los puertos de Baleares, PortsIB, ha puesto en marcha un nuevo centro de control en Es Coll d’en Rebassa para centralizar todas las operaciones relacionadas con el litoral, con el objetivo de optimizar la vigilancia y protección de la costa.

Funciones centralizadas y servicios integrados

El centro reúne las operativas de limpieza de la costa, gestión de boyas ecológicas, vigilancia e inspección, así como las reservas de amarres en línea en los puertos de gestión directa. El objetivo es garantizar la protección, conservación y uso ordenado del litoral, según informó la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Refuerzo de seguridad y control del litoral

Esta iniciativa forma parte de las medidas del Govern para reforzar la seguridad costera, que incluyen una flota de 22 embarcaciones destinadas a vigilancia e inspección de aguas y apoyo a las operaciones internas de los puertos.

Durante el verano se han realizado inspecciones diarias en las cuatro islas, supervisando la actividad náutica, los fondeos, los campos de boyas y previniendo el chárter irregular. La labor se ha complementado con dron aéreo y robot submarino (ROV) para ampliar la cobertura.

Nuevas plazas y refuerzo de personal

Para apoyar estas tareas, se han creado 15 nuevas plazas, incluyendo ocho inspectores vigilantes, un jefe de servicio y un jefe de sección para coordinar todas las actuaciones desde el centro.

Además, se prevé incorporar tres personas para gestionar reservas en línea, vigilancia e inspección y llamadas del servicio de limpieza, así como una plaza de jefe de sala y una de coordinador del servicio de limpieza.

Horario y atención ciudadana

El centro funciona a diario, de 9 a 20:00 horas, y ofrece diversos canales de comunicación para atender consultas e incidencias de ciudadanos y otras administraciones.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, destacó que el centro de control “refleja todo el esfuerzo que está realizando el Govern para reforzar la vigilancia y coordinar de manera eficiente todos los servicios que protegen la costa y atienden las necesidades de los puertos y de la ciudadanía”.