Felipe González: "Europa está en una encrucijada decisiva y no tiene mucho tiempo para reaccionar”

"Europa está en una encrucijada decisiva, y no tiene mucho tiempo para reaccionar". El expresidente del Gobierno, Felipe Gónzalez, advierte de los riesgos y desafíos a los que se enfrenta el continente con el actual contexto geopolítico. Lo ha hecho en el acto de conmemoración del 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea (UE) celebrado esta tarde en el Auditorium de Palma. Un acto en el que también ha participado el político y uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, y al que finalmente no ha podido asistir el empresario Abel Matutes.

Así, Felipe González destaca la necesidad de que Europa se haga fuerte ante la aparición de personalidades en la actualidad política como Trump, Milei o Putin. "Trump no va a respetar a nadie que no se haga respetar, y con dificultad. A quién no se haga respetar le va a pasar por encima, le da exactamente igual", argumenta González, quien señala que el presidente de Estados Unidos "necesita mucho más a Europa que al revés". En este sentido, el político apunta hacia la falta de liderazgo en el continente europeo para hacer frente a los desafíos.

Asimismo, el expresidente del Gobierno defiende la necesidad de incrementar el gasto en Defensa, pero a través de una estrategia conjunta por parte de todos los países miembro. En el caso de España, González asegura que "le da la risa" respecto al presupuesto que se destina a esta cuestión.

Israel y Palestina

González también hace referencia al conflicto entre Israel y Palestina, exigiendo a Europa "un posicionamiento claro" que ayude a resolver el problema. Un argumento que comparte el propio Miquel Roca. "Europa tiene que tener una posición propia y contundente sobre Israel, se masacra a toda una población civil y dicen que lo tienen que estudiar. Europa sabe que su condena matizada alimenta a muchos otros, pero no alimenta a la causa de la paz", determina Roca.

"Europa se la está jugando"

Ante la situación actual, tanto Felipe González como Miquel Roca hacen un llamamiento a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, respecto a la necesidad de defender el concepto de Europa. "Hay que hacer entender a mucha juventud que si Europa pierde fuerza y cohesión, los ciudadanos perderemos progreso, libertad y dignidad. Nos la estamos jugando", refleja Roca.

"Los que hemos comprometido parte importante de la construcción europea vemos como Europa está en una encrucijada decisiva, y no tiene mucho tiempo para reaccionar", destaca González.

A raíz del 40º aniversario de la adhesión de España de la Unión Europea, ambos representantes políticos han destacado lo importante que fue tanto para el país como para el continente dicha entrada a la UE. "Entrar en Europa validaba democráticamente nuestro proceso y la aportación de España también fue fundamental porque Europa descubrió que con sus hábitos acomodados y su ritmo tranquilo no era suficiente. Había otros retos y había que integrarse más", asegura Roca.

"La entrada de España en la UE la vi en su momento como la culminación de una aspiración que nos daba estabilidad política, confianza en el futuro, y, por lo tanto, colmaba las aspiraciones de cualquier demócrata", ha destacado Abel Matutes a través de un vídeo que ha enviado al evento al no poder asistir de manera presencial.

Homenaje a Félix Pons

Por otro lado, el acto de conmemoración de la adhesión de España a la UE también ha servido para rendir homenaje a Félix Pons, político mallorquín quien fuera presidente del Congreso de los Diputados. "Era una persona que servía a la política, no se servía de la misma. Era buena persona en el buen sentido de la palabra. Si tuviéramos 1.500 políticos que se acercaran a esa talla arreglaríamos los problemas de España, que no son pocos", expresa Felipe González.

"Él se comprometió por vocación de servicio. Tenía su vida ya enfocada y él decide que hay un compromiso con su gente que le obliga a dar ese paso, y lo sirve con absoluta entrega", detalla Miquel Roca.

Prohens, presente en el acto

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también ha estado presente en el acto y ha clausurado el mismo a través de un discurso donde insta a los europeos a "alzar la voz" para seguir teniendo un espacio fuerte. "En esta posición de debilidad en el orden mundial, necesitamos una Europa fuerte y consciente. Queremos que Europa continúe y exigimos que los europeos levantemos la voz. Levantar la voz por Europa y los valores que representa. Europa debe hacerse cargo de sí misma", concluye Prohens.