Cesan al director de es Pinaret porque no respondía al teléfono cuando le llamaban por una emergencia

La fundación s’Estel ha decidido cesar en el cargo al hasta ahora director del centro de es Pinaret, donde están recluidos los menores y adolescentes más conflictivos que están cumpliendo condena por diferentes delitos.

Este centro depende de la conselleria d ‘Afers Socials, que se ha limitado a señalar que la decisión que afecta a Marcos Campoy Carrasco responde a una decisión de organización interna, sin especificar las razones concretas que han motivado esta decisión. Sin embargo, detrás de esta drástica decisión, adoptada por los responsables de la fundación que gestiona el centro, hay otras razones de peso. Una de ellas sería que cuando el director no se encontraba en el centro no solía contestar al teléfono. Cada vez que se producía un incidente grave se llamaba al director para informarle, pero muchas veces, sobre todo los fines de semana, no se recibía respuesta. El director cobraba un plus económico en su nómina para estar disponible en cualquier momento.

El director de es Pinaret estaba obligado, dentro de las responsabilidades de su cargo, a responder siempre al teléfono ante cualquier incidente en el que fuera necesario su intervención. Esta comunicación era más necesaria sobre todo durante los fines de semana, donde no hay una coordinación específica, debido a que la mayoría del personal disfruta de sus días libres. Hace varios días, según fuentes internas, se produjo un incidente grave en el centro, se intentó comunicar por teléfono con el director y éste no respondió a las llamadas. Parece ser que no era la primera vez que no descolgaba el teléfono cuando se le llamaba desde el centro.

El centro de menores lleva muchos meses sufriendo graves problemas internos. Los trabajadores han realizado varias protestas, para denunciar sobre todo la violenta situación que padecen debido al perfil de los internos. Y también han denunciado el mal ambiente laboral que existe en el centro, sobre todo por falta de personal, que obliga a los trabajadores a realizar turnos extraordinarios, porque no hay educadores para cubrirlos.

Las mismas fuentes aseguran también que la relación entre el director de es Pinaret y la gerente de la fundación no eran buenas. Campoy fue nombrado en la anterior legislatura, pero el PP decidió mantenerle en el cargo, pese a procedía de un partido político distinto. Para que siguiera como director se tuvo en cuenta sobre todo su perfil académico como profesor universitario, especializado en el área de educación.

Marcos Campoy tampoco ha sabido mantener una buena relación con la plantilla de los trabajadores, que le acusan de que se desentendía de los problemas internos y que ha permitido que los empleados realizaran partes internos contra algunos compañeros, por conflictos menores entre ellos. Algunos de estos partes han terminado en medidas disciplinaria muy graves, como ha sido el despido de algunos educadores, medidas que, en algunos casos, han sido anuladas por los tribunales. Una de las decisiones más cuestionadas es el caso de un menor que contó a unas trabajadoras que había estado de fiesta con dos educadores y que éstos le habían financiado una relación sexual con una prostituta y la compra de droga. A pesar de que este interno no llegó nunca a ratificar esta versión verbal ante el instructor que investigaba los hechos, la empresa optó por el despido de los dos educadores, una decisión que provocó un gran malestar interno. No se entendía que se le diera tanta credibilidad a un menor que estaba interno por cometer numerosos delitos.

En la tramitación de otros expedientes internos los trabajadores han podido constatar que el hasta ahora director de es Pinaret habría, supuestamente, presionado a los menores para que declararan en un determinado sentido, que permitiera a la empresa justificar los motivos para imponer sanciones a los empleados. A cambio de esta declaración los internos recibían recompensas internas.

Hace muchos meses que los empleados venían denunciando que la situación interna era insoportable. Los educadores han venido contando públicamente que los episodios de violencia protagonizados por los menores se repetían a diario y que desde la dirección no se tomaba ninguna medida de seguridad para evitar estas situaciones.

También se ha denunciado que el estado de la infraestructuras del centro deja mucho que desear, como demuestra que hace poco se sufrió una plaga de ratas, que se extendió por el interior de es Pinaret. El personal también ha denunciado que las averías eléctricas son constantes y que algunos hogares se quedaron sin luz durante varios días, sin que la dirección no adoptara ninguna medida urgente.

Si bien oficialmente el cese de Campoy se justifica como una reestructuración interna, internamente se interpreta que hacía tiempo que había perdido la confianza de la fundación y se ha decidido buscar un recambio. De hecho, s’Estel ya tiene un sustituto, pero todavía no se ha comunicado su nombre.