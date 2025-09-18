CC OO alerta de que tener un trabajo en Mallorca ya no garantiza vivir con dignidad

CCOO de Mallorca ha alertado de que tener un trabajo en la isla ya no garantiza vivir con dignidad. El sindicato denuncia que, aunque los datos del paro muestren una "apariencia de bonanza laboral" en la isla, la realidad refleja "salarios bajos, contratación mayoritariamente fija discontinua y jornadas maratonianas" que condenan a los trabajadores a vivir "en una precariedad permanente".

En un comunicado este jueves, la secretaria general del sindicato, Yolanda Calvo, ha afirmado que en Mallorca "es más fácil encontrar un trabajo que un techo digno", con salarios que no alcanzan "a pagar alquileres abusivos", con contratos "que solo garantizan trabajo unos meses al año".

El número de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar agosto bajó en 2.144 personas en Baleares, un 7,6 % menos que el mismo mes del año pasado, hasta situarse en 25.968 parados, y la afiliación a la Seguridad Social subió un 2,2 % interanual, con 14.651 inscritos más, hasta 666.940.

El sindicato pide un plan urgente de vivienda pública que evite que el 90 % del salario se destine al alquiler, con un cambio de modelo productivo que garantice trabajo estable y de calidad durante todo el año y que sirva para reducir la estacionalidad "y las jornadas inhumanas".

También, quiere crear una Mesa de Diálogo Social en el Consell de Mallorca, con la participación de todos los agentes sociales, para definir "estrategias de desarrollo sostenible y responsable".