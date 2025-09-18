Cambio de tiempo en Mallorca: el otoño llega con temperaturas más bajas y lluvia
Se termina el verano en la isla
Ralf Petzold
Con la llegada del otoño el lunes 22 de septiembre, Mallorca experimentará un cambio notable en el clima. El calor veraniego dará paso a temperaturas más bajas y se esperan lluvias que ayudarán a llenar los embalses y reservas de agua de la isla.
Últimos días de verano
Antes de la llegada del tiempo otoñal, aún habrá unos días de veranillo tardío. El jueves, el sol disipará la niebla matinal y brillará durante todo el día. En el centro de la isla se registrarán máximas de hasta 32 grados, mientras que en las zonas costeras los termómetros se mantendrán ligeramente por debajo de los 30 grados.
El agua del mar sigue cálida: 27 °C en la Playa de Palma y 28 °C en la Playa de Muro. Por la noche, las temperaturas descenderán hasta 16 °C en Sóller y alrededor de 20 °C en Palma.
Viernes con pocas novedades
El viernes no se esperan cambios significativos. Solo aparecerán algunas nubes y el viento soplará débil. Las temperaturas se mantendrán estables.
Fin de semana: sol y nubes con posibilidad de lluvia
El sábado se espera un mezcla de sol y nubes, con algunas gotas de lluvia posibles, especialmente en la mitad este de Mallorca por la mañana y, con menor probabilidad, en el sur por la tarde.
El domingo continuará la alternancia de sol y nubes, con lloviznas posibles por la tarde. Las máximas seguirán alrededor de 32 °C.
Cambio climático marcado para la próxima semana
A partir del lunes se prevén lluvias y tormentas, aunque el sol también podría asomar entre las nubes. Hasta ahora, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha emitido alertas, ya que se espera que los chubascos sean leves.
El martes continuará la inestabilidad. Se prevé un descenso de las temperaturas máximas, que quedarán entre 23 y 27 °C, y las mínimas nocturnas podrían llegar a 11 °C en el centro de la isla, dando ya una sensación clara de otoño.
