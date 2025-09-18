Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSIB acusa al PP y al Govern de politizar IB3 y frenar la integración del personal

Los socialistas denuncian un clima laboral deteriorado y pérdida de pluralidad en la radiotelevisión pública

Los diputados del PSIB Ares Fernández y Mercedes Garrido.

Los diputados del PSIB Ares Fernández y Mercedes Garrido. / EUROPA PRESS

EP

Palma

El PSIB ha acusado este jueves al PP y al Govern de frenar la integración del personal de informativos de IB3, con el objetivo de crear una televisión y radio pública “al servicio de Prohens y de la extrema derecha”.

Clima laboral deteriorado y bajas por estrés

En rueda de prensa previa a la comisión de control del ente público, los diputados socialistas Mercedes Garrido y Ares Fernández señalaron que la falta de avances en la integración del personal, contemplada tras la internalización acordada en febrero de 2023, ha empeorado el clima laboral.

Responsabilizan al actual director general del ente, Josep Codony, del aumento de bajas laborales derivadas del mal ambiente.

Contrataciones irregulares y cambios en dirección

Garrido explicó que la situación se agrava por la no aprobación de la relación de puestos de trabajo, lo que provoca contrataciones irregulares con sueldos mínimos y sucesivos cambios en los puestos de dirección.

Pérdida de la esencia del servicio público

Fernández anunció que en la comisión de control también se preguntará por la “pérdida de valores democráticos”, como pluralidad, objetividad e independencia política, así como la deriva informativa del ente.

El diputado socialista acusó al PP de intentar convertir IB3 en la nueva Telemadrid, destacando la entrada de “viejos conocidos” con militancia popular dedicados a criticar al PSOE y a Pedro Sánchez.

Manipulación informativa y sesgo en los contenidos

Fernández criticó un reciente programa de debate político, en el que, según él, se priorizó hablar de inmigración y del caso Koldo, mientras se omitieron otros temas como la vivienda o el genocidio de Gaza, centrando la culpa en Pedro Sánchez.

El socialista aseguró que la dirección de informativos da instrucciones para atacar al Gobierno central y minimizar críticas al Govern de Marga Prohens, subrayando que la responsabilidad recae en los directivos, no en los profesionales.

