Los ciudadanos de Palma podrán realizar trámites de la Seguridad Social de forma online

La colaboración permitirá gestionar certificados y documentación en línea y acercará el asesoramiento técnico a la población

Archivo - La regidora de Economía y Comercio de Palma, Lupe Ferrer.

Archivo - La regidora de Economía y Comercio de Palma, Lupe Ferrer. / CORT - Archivo

EP

PALMA

PalmaActiva y la Tesorería General de la Seguridad Social de Baleares (TGSS) han presentado este jueves un convenio para facilitar trámites a los ciudadanos de Palma, como la obtención de certificados o documentación a través de su página web.

Formación del personal y atención especializada

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, destacó que este acuerdo supone un paso adelante para acercar al personal técnico de PalmaActiva al ciudadano.

El personal de PalmaActiva recibirá formación especial para ofrecer un asesoramiento más especializado, conscientes de su responsabilidad de ofrecer atención accesible y eficiente.

Mejora de servicios centrada en el ciudadano

El convenio incluye la organización de charlas y eventos con el apoyo de la Tesorería General. Aunque las competencias seguirán siendo de la TGSS, la formación permitirá a los empleados de PalmaActiva brindar un servicio más cercano y cualificado, poniendo al ciudadano en el centro de la mejora de los servicios.

Trámites simplificados y beneficiarios

La directora provincial de la Tesorería, María Rosario Rodríguez, detalló que entre los trámites facilitados se incluyen la obtención del número de la Seguridad Social o del número de autónomo.

El acuerdo beneficiará a más de un millón de personas, entre autónomos, trabajadores y estudiantes en prácticas, con especial énfasis en el impacto positivo para los autónomos.

