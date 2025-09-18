Auge silencioso del ‘gusano del corazón’ en perros y gatos de Mallorca: la nueva alerta de los veterinarios de Baleares

El Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB) ha puesto el foco este jueves en el aumento de casos de dirofilariosis, una enfermedad parasitaria grave que afecta principalmente a perros y gatos y que también constituye una amenaza para la salud humana. En colaboración con la Academia Médica Balear, ha organizado en Palma una jornada One Health que integra las miradas veterinaria y médica.

La jornada ha constado de dos conferencias: “Dirofilariosis: una zoonosis en expansión infradiagnosticada”, a cargo del Dr. José Alberto Montoya (catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la ULPGC, licenciado y doctor en Veterinaria por la UCM y doctor en Medicina por la ULPGC), y “Más allá del perro: dirofilariosis como amenaza para la salud humana”, impartida por el Dr. Javier Murillas, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Son Espases.

El cambio climático contribuye a la expansión

Según el Dr. Montoya, el cambio climático está contribuyendo a la expansión de la enfermedad, conocida popularmente como la enfermedad del gusano del corazón: «El mosquito transmisor está presente casi todo el año, lo que alarga el periodo de transmisión y obliga a reforzar las medidas preventivas para proteger a las mascotas». También alerta de la baja concienciación: «Menos del 25% de los propietarios protege a sus perros en zonas endémicas y más del 70% desconoce que vive en una de ellas».

La dirofilariosis evoluciona de forma silenciosa: los primeros síntomas, a menudo respiratorios, pueden aparecer al año y, cuando se detectan, el cuadro ya puede ser grave. El COVIB subraya el papel clave de los veterinarios como educadores y agentes de salud pública, para impulsar la prevención y el diagnóstico precoz, con el objetivo de avanzar hacia un modelo que proteja tanto a los animales de compañía como a las personas.