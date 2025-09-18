Airbnb eliminará en octubre los anuncios de viviendas de Mallorca que figuren sin licencia turística en su web

Airbnb se ha comprometido este jueves en Ibiza a retirar todos los anuncios de viviendas turísticas en la plataforma que no vayan acompañados de un número de registro. Según ha informado el Consell de Mallorca el acuerdo regirá a partir de mediados de octubre.

El anuncio se ha hecho en la Pitiüsa, donde se ha celebrado la reunión de la Comision contra el Intrusismo, con la participación de la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, entre otras autoridades que han acudido a la sede de la institución insular.

Como remarca el Govern, Ibiza marca el camino siendo la primera isla donde Airbnb elimina toda la oferta sin registro en la isla, reduciendo 14.532 plazas irregulares. En total se han eliminado 2.831 anuncios desde julio de 2024, y todos los días 4.900 personas que se alojaban en oferta ilegal lo hacen ahora en oferta reglada.

«Ibiza marca el camino y ahora esta lucha sin contemplaciones contra la oferta turística ilegal debe dar sus frutos también en el resto de islas: Mallorca, Menorca y Formentera», manifiesta la presidenta.

Así arranca la segunda fase del acuerdo de colaboración alcanzado en junio entre el Consell de Mallorca y Airbnb, firmado en Madrid. Con este avance se eliminará una nueva tanda de inmuebles que se publicitan de manera irregular en la web de la compañía, después de los 130 anuncios que se quitaron relativos a alojamientos en caravanas, barcos, furgonetas camperizadas, etc., con el inicio de esta alianza.

El Consell de Ibiza gracias al acuerdo con Airbnb que cerró en febrero ha avanzado a pasos de gigante eliminando la oferta de alquiler turístico ilegal que se publicita a través de la gran plataforma comercial.

Mientras el Consell de Mallorca, a través de una nota de prensa, destaca que ahora se da "un paso decisivo" en la colaboración con la plataforma del alquiler vacacional "para combatir" la extendida oferta turística ilegal en la isla. Como anunció el propio departamento de Turismo que lidera José Marcial Rodríguez en Mallorca han detectado al menos unos 8.000 anuncios de viviendas ilegales que corresponden a alrededor de 42.000 plazas turísticas, lo que supone casi el 40% de la oferta de viviendas anunciadas que no incluyen un número de licencia en la web.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que muchos otros inmuebles se publicitan con licencias falsas, es decir, usurpando los números de registro de otras viviendas con licencia, como sería el caso denunciado en este diario de las viviendas que explota el empresario Paco Garrido.

Tal y como explica el Consell no será necesario que la institución facilite ningún listado a Airbnb para eliminar todos los anuncios de alojamientos sin número de licencia, la compañía se ha comprometido a desactivarlos directamente.

Esta medida representa "una acción firme y sin precedentes para garantizar que la oferta turística en línea opere bajo la legalidad y sea compatible con la protección del territorio y la calidad de vida de los residentes", destaca el Consell. Según el presidente insular, Llorenç Galmés, «este es el paso definitivo" para erradicar la oferta ilegal, "no habrá tregua".

Galmés subraya la colaboración público-privada "para fomentar la convivencia en nuestra isla, en beneficio de la comunidad local y de todos los usuarios de la plataforma».

Desde el 23 de junio Airbnb obliga a cualquier nuevo anuncio de alquiler de corta duración en Mallorca que se publicite en la plataforma a mostrar un número de registro, según el acuerdo cerrado con el Consell en junio.