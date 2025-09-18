Más de 200 personas protestan frente al consulado de EE UU en Palma contra la matanza palestina

Los ciudadanos de Palma no ha querido quedarse inmóvil ante la tragedia humanitaria que está sufriendo el pueblo palestino a manos de las tropas de Israel. Y para dar muestra de la indignación que está generando este genocidio las asociaciones Marxes per a Palestina y el Movimiento Global a Gaza Mallorca han convocado esta tarde un acto de protesta para protestar por la situación que sufre la población palestina, que está siendo masacrada por el Ejército bajo las órdenes de Netanyahu. Alrededor de unas 250 personas han respondido a este llamamiento y se han sumado a esta protesta pacífica.

La protesta se ha organizado en un lugar y en una fecha especialmente simbólica. La concentración se ha realizado frente al consulado norteamericano en Mallorca, ubicada junto al Paseo Marítimo, y la fecha corresponde al primer aniversario de la declaración de la ONU que ordenaba a las tropas israelíes que abandonaran Gaza, una indicación que no se ha cumplido y que no se cumplirá, al menos, a corto plazo.

La Policía Nacional ya se había situado una hora antes de la hora prevista para la protesta en la zona donde se iba a realizar la concentración y para evitar que se cometiera algún tipo de daño sobre el edificio diplomático se han colocado una decena de valla para blindar dicha embajada de EE UU. En cualquier caso se ha tratado de una manifestación pacífica. Solo se han escuchado voces de protesta en contra de esta tragedia y a favor de la población palestina, pero no se ha producido ni el más mínimo incidente violento.

A la llamada para protestar en forma de cacerolada en apoyo de Palestina han acudido alrededor de unas 250 personas. La mayoría de ellas pertenecen a diferentes asociaciones civiles, que se han reunido con un objetivo común: protestar por la situación que vive la población de Gaza y para que las autoridades políticas tomen las decisiones que sean necesarias para detener esta matanza humanitaria.

La Policía protegió con vallas el consulado norteamericano en Palma / J.F.M.

La abogada Xisca Mas, que pertenece a la asociación Marxesper a Palestina, ha sido la primera en leer un manifiesto, en el que ha acusado a Estados Unidos de ser cómplice de esta tragedia humana. Ha recordado que los norteamericanos son los principales proveedores de las armas que está utilizando el ejército israelí para matar a la población, entre los que se incluyen miles de niños. Mas ha criticado que mientras las tropas terrestres entraban en Gaza, el secretario de Estado norteamericano visitaba Israel y mostraba el apoyo de su gobierno a esta actuación militar. También ha recordado la abogada que el presidente Trump anunció sanciones contra los integrantes del tribunal penal internacional que iniciaran acciones contra el gobierno de Netanyagu.

Los participantes en esta protesta pacífica han denunciado también que se está realizando una retransmisión televisada de la matanza y a pesar de ello no hay ni un solo gobierno que haya decidido actuar para terminar con esta situación, más allá de alguna manifestación verbal en protesta por lo que está ocurriendo en Gaza. Los ciudadano han exigido que se rompa de una vez por todas las relación comercial con Israel y que se descarte la posibilidad de comprarles armas.

También se ha denunciado que detrás de esta invasión está el interés de que las tierras se van a repartir en un futuro entre los israelíes y los norteamericanos, por lo que los protestantes aseguran que existen grandes intereses inmobiliarios que están apoyando esta actuación militar. Durante el acto se han escuchado gritos como “que viva la lucha del pueblo palestino. No es una guerra, es un genocidio” y se ha recordado que hasta ahora más de un millón y medio de personas han tenido que abandonar sus tierras, han fallecido unos 250 periodistas y hay miles de niños que han muerto asesinados víctimas de decenas de bombardeos. “Gaza se ha convertido en una maquinaria de matar”, se ha recordado en el acto de protesta, donde también se ha manifestado el apoyo a la flotilla, en la que van varias activistas mallorquinas, que pretende llegar navegando a Gaza para mostrar el apoyo al pueblo palestino.

“Hagamos que Gaza sea la tumba del fascismo”, ha exigido la abogada Maria Durán, que en el manifiesto que ha leído ha reiterado que “si nuestros gobiernos no actúan seguiremos saliendo a la calle para protestar. El silencio no es una opción”.

Especialmente emotivo ha sido la actuación de la cantante mallorquina Júlia Colom, que ha interpretado una canción palestina traducida al catalán. Muchos de los asistentes no han podido evitar las lágrimas mientras la artista expresaba con su música la tragedia que está padeciendo el pueblo palestino.

De forma espontánea se han escuchado gritos en los que se decía “Israel asesina, Europa patrocina”. Una frase que ha sido ampliada por los organizadores de esta protesta con la frase: “Israel asesina, Trump patrocina”.

La protesta ciudadana se ha disuelto sin que se produjera el más mínimo incidente.