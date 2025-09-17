Vueling estrena dos nuevas conexiones con Palma este invierno: Lisboa y Santander

Mallorca dispondrá de nuevas rutas y más frecuencias a destinos nacionales e internacionales. Vueling inaugurará en invierno la conexión con Lisboa, con alrededor de tres vuelos semanales, y estrenará también la ruta a Santander, que tendrá hasta dos frecuencias semanales. Además, Palma reforzará sus enlaces con Málaga y Santiago, que alcanzarán las doce y nueve frecuencias semanales, respectivamente. También crecerán las conexiones con Bilbao y Sevilla, que contarán con trece y doce vuelos semanales, mientras que Granada, París-Orly, Oviedo, Valencia y Zaragoza sumarán una frecuencia adicional. Las rutas con Alicante, Barcelona y Jerez se mantendrán sin cambios.

Refuerzo en Ibiza

En el aeropuerto de Ibiza, Vueling mantendrá un avión basado durante toda la temporada de invierno. Esta decisión permitirá mejorar la conectividad con Barcelona gracias a la programación de vuelos a primera y última hora del día.

Contexto y datos

Desde 2004, la aerolínea ha transportado más de 59 millones de pasajeros en Baleares. El año pasado desplazó a 5,7 millones de viajeros, y entre enero y agosto de 2025 ya han volado con Vueling más de 3,8 millones de personas en Palma, Ibiza y Menorca.

El director de planificación de rutas y estrategia de la compañía, Jordi Pla, subrayó que el objetivo es “garantizar la conectividad de Baleares durante todo el año, especialmente en el corredor entre Palma y la Península”.