Vera pide "responsabilidad" e insta a los sindicatos a "tomar decisiones" para resolver la situación con el docente condenado

La mesa paritaria es la apuesta del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, para tratar de apartar de las clases al docente Miquel Roldán, como solicitan las familias del colegio Maria Antònia Salvà de Son Sardina. Esta mesa, que Vera espera que actúe "con responsabilidad", estará conformada por miembros de la Administración y fuerzas sindicales y puede suponer obligar al maestro a pasar por Riegos Laborales y evaluar su estado de salud para determinar si puede suponer un riesgo para sí mismo o para otras personas y determinar, si se considera conveniente, su traslado a otro puesto donde no tenga contacto con menores, por ejemplo. Para que la medida prospere, el conseller ha apelado a los sindicatos a "tomar decisiones".

La mesa paritaria ya fue convocada el pasado febrero, cuando Roldán, que fue condenado por acoso a un menor que había sido alumno suyo en 2024, logró plaza como docente interino en CEIP Gabriel Janer Manila de Marratxí, algo que también generó alarma y movilización entre las familias de aquel centro. En aquella ocasión, los representantes de la Administración votaron a favor de que Riesgos Laborales evaluara el estado de salud de Roldán, pero la medida no prosperó porque los representantes de los sindicatos no lo respaldaron: UOB y SIAU votaron en contra y STEI, ANPE, USO, Alternativa y UGT se abstuvieron.

La mayoría de los docentes del colegio de Son Sardina sí han acudido a Riesgos Laborales esta semana: en el centro se vive un ambiente extraño, de nervios y mucha presión. Las familias también están acusando la tensión y angustia y algunos progenitores han recibido incluso la baja médica. Los padres del CEIP Maria Antònia Salvà llevan desde que empezó el curso el pasado miércoles sin llevar a sus hijos a clase. Hoy, sexto día de huelga con un seguimiento del 100%, el conseller ha reiterado comprender la postura de las familias y ha mostrado su "respeto absoluto" por la postura de estos progenitores. Cabe recordar además que la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer, ha aclarado que no se iniciará ningún protocolo de absentismo a estos estudiantes.

La Conselleria activó el mecanismo para convocar la mesa paritaria el pasado martes, cuando pidió a la Junta de Personal Docente de Mallorca el correspondiente informe previo. La junta tiene 48 horas para emitir el informe y a partir de ahí se convocaría la paritaria, algo que puede suceder entre el viernes y el lunes.

Hoy ha tenido lugar además una reunión entre la abogada de las familias, Carmen López, y los servicios jurídicos de la Conselleria. Las familias quieren buscar y agotar toda vía legal que encuentren. La federación de asociaciones de padres de alumnos (FAPA) ha respaldado a estos progenitores y ha recordado que el pasado febrero entregaron un dossier en Fiscalía con todo el historial y los hechos que han considerado relevantes sobre la actuación de este docente durante los últimos cursos.

Roldán tiene presentado un recurso contra la Conselleria por un periodo que fue excluido de las listas de interinos. Además, tiene recurrida la sentencia por la que fue condenado por acoso. Estos días, coincidiendo con el inicio de curso y su incorporación al CEIP Maria Antònia Salvà, en sus redes sociales hace promoción de un libro que ha escrito para dar su versión de lo sucedido con el menor que le denunció y defender su inocencia.