Vacunarán en explotaciones de 11 municipios de Mallorca tras declarar emergencia sanitaria por el brote de lengua azul

La Conselleria de Agricultura ha informado de que se vacunarán con carácter urgente las explotaciones ganaderas situadas en Palma, Marratxí, Esporles, Valldemossa, Puigpunyent, Deià, Banyalbufar, Bunyola, Santa Maria, Sóller y Alaró tras la declaración de emergencia sanitaria por el positivo del serotipo 2 de lengua azul en una explotación ovina de Bunyola.

Según los fabricantes, en el caso del ganado ovino se necesitan dos dosis de la vacuna con un intervalo de tres semanas.

La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se reunió este miércoles con las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS), las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA), las cooperativas y los Consells para analizar la situación tras la entrada del nuevo serotipo 3 de la enfermedad.

Un brote tras el control del serotipo 8

Coincidiendo con el inicio del segundo año de la campaña de vacunación obligatoria contra el serotipo 8, se confirmó el positivo del serotipo 3 en Bunyola.

El serotipo 8 se da prácticamente por controlado: el último foco positivo se detectó en diciembre de 2024 y la inmunidad de rebaño alcanza ya el 92 % del ovino y el 91 % del bovino vacunado.

Zona de restricción y campaña doble

Con la declaración de emergencia, Mallorca queda como zona de restricción y se planifica una nueva campaña de erradicación que se compaginará con la del serotipo 8.

Se ha fijado una zona de máxima prioridad en un radio de 10 kilómetros alrededor del foco de Bunyola y, de acuerdo con el sector, se vacunarán explotaciones en once municipios.

El director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha pedido la máxima comunicación de casos sospechosos y ha señalado que la ausencia de más focos podría deberse a la inmunidad de rebaño lograda con el serotipo 8.

Los estudios sobre el impacto clínico del serotipo 3 lo describen como una variante más grave que otras, con una morbilidad del 27,18 % en terneros y del 51 % en adultos, y una mortalidad del 11,9 % y del 6 %, respectivamente.

Llegan las primeras 50.000 dosis

Fernández ha asegurado que hay vacunas suficientes tanto del serotipo 8 como del 3.

Este jueves llegan las 50.000 primeras dosis del serotipo 3, la semana próxima se sumarán otras 200.000, y entre jueves y viernes la técnica responsable de la campaña coordinará con los veterinarios de las ADS la distribución logística de la vacuna.