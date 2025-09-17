El Tribunal Superior de Baleares vuelve a pedir a Madrid una inspección extraordinaria por el colapso en la Audiencia

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha vuelto a pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una inspección extraordinaria debido al gran colapso de casos que padece la sección segunda de la Audiencia Provincial.

La sala de gobierno del alto tribunal del archipiélago ya lo solicitó a principios de junio, pero Madrid lo descartó. Ahora, de nuevo, desde Baleares se insiste en esta misma cuestión por segunda vez. El pasado 10 de septiembre se reunió la cúpula judicial de las islas y acordó trasladar al CGPJ la actual situación de atasco que hay en la sección segunda para que, en el caso de que lo estime oportuno, reconsidere su decisión de no llevar a cabo la inspección extraordinaria solicitada.

La saturación en esta sección penal de la Audiencia de Palma no es nueva. Es un problema que se ha cronificado con el paso de los años y que ha llevado a señalar juicios para dentro de cuatro años, para 2029, y que ha generado también una notable tensión en el Palacio de Justicia.

La sala de gobierno del TSJB se refiere al informe que les remitió el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial en el que se da por aprobada una norma de reparto en la que los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial se dedicarían en exclusiva durante seis meses a la celebración de juicios, pero advierte de que esto no es así. Según destaca el TSJB, se trata de “una mera propuesta” de la sala de gobierno a la que, hasta la fecha, la sección segunda aún no ha dado respuesta. Así pues, todavía continúan vigentes las anteriores normas de reparto que llevan a hacer señalamientos al año 2029, subraya la cúpula judicial de Baleares.

En segundo lugar, el alto tribunal de las islas remarca que la adscripción de dos magistrados de refuerzo de la sala civil y penal del TSJB para resolver recursos de apelación en la sección segunda no es suficiente para solucionar el problema, ya que estos jueces solo pueden desempeñar un refuerzo parcial.

Una treintena de sentencias dictadas

En los primeros seis meses de vigencia de esta medida, estos dos magistrados de apoyo han llegado a dictar 35 resoluciones en la sección segunda. La sala de gobierno aclara que esta adscripción obligatoria, que pretende reducir la congestión, no está retribuida.

Otro punto en el que hace hincapié la sala de gobierno es que en este caso lo que está en cuestión son unas normas de reparto que obstaculizan que los señalamientos de juicios puedan hacerse con la necesaria agilidad y no los señalamientos mismos, aun admitiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el carácter jurisdiccional de los señalamientos.

Por otra parte, la cúpula judicial del archipiélago no considera adecuado que sea el propio presidente de la sala de gobierno, el magistrado Carlos Gómez, presidente del TSJB, quien, haciendo uso de sus facultades, lleve a cabo la inspección en la sección segunda debido a su continua implicación personal en tratar de resolver los problemas de funcionamiento que padece.

Por último el TSJB agrega que la actual presidenta de la sección segunda, la magistrada Samantha Romero, al tomar posesión de su cargo, solicitó una inspección extraordinaria, que también le fue denegada. Por todos estos motivos, la sala de gobierno vuelve a pedir a Madrid que realice una visita extraordinaria a la sección segunda de la Audiencia Provincial.