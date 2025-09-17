Estos son los municipios en los que se podrá comprar una vivienda con la ayuda del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios rurales, con el objetivo de impulsar la recuperación demográfica y frenar la despoblación en estas zonas.

En Mallorca, por ejemplo, existen 37 municipios con menos de 10.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde estas ayudas podrán ser solicitadas para facilitar el acceso a la vivienda a quienes decidan establecerse en el medio rural.

Entre los municipios en los que se podrá comprar una vivienda disfrutando de la ayuda del Gobierno se encuentran Sineu, Algaida , Artá, Bunyola o Santa Maria.

Ayuda al alquiler con opción a compra

Además, el Gobierno pondrá en marcha una nueva ayuda de casi 30.000 euros destinada al alquiler con opción a compra, dirigida especialmente a los jóvenes. Este programa permitirá residir durante años en una vivienda con protección permanente y, finalmente, adquirirla, promoviendo así la estabilidad habitacional y el acceso a la propiedad entre las nuevas generaciones.