Estos son los municipios en los que se podrá comprar una vivienda con la ayuda del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios rurales, con el objetivo de impulsar la recuperación demográfica y frenar la despoblación en estas zonas.
En Mallorca, por ejemplo, existen 37 municipios con menos de 10.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde estas ayudas podrán ser solicitadas para facilitar el acceso a la vivienda a quienes decidan establecerse en el medio rural.
Entre los municipios en los que se podrá comprar una vivienda disfrutando de la ayuda del Gobierno se encuentran Sineu, Algaida , Artá, Bunyola o Santa Maria.
Ayuda al alquiler con opción a compra
Además, el Gobierno pondrá en marcha una nueva ayuda de casi 30.000 euros destinada al alquiler con opción a compra, dirigida especialmente a los jóvenes. Este programa permitirá residir durante años en una vivienda con protección permanente y, finalmente, adquirirla, promoviendo así la estabilidad habitacional y el acceso a la propiedad entre las nuevas generaciones.
- La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
- Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
- Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
- Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
- Fallece Jaime de Juan, histórico empresario y pionero del turismo en Mallorca
- Fernando Rubio, conseller de Movilidad: «No habrá más autopistas en Mallorca, pero las carreteras se tienen que mejorar»