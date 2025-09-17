Recambio en la patronal balear del 'rent a car': Cristóbal Herrera, nuevo presidente de Baleval

Cristóbal Herrera se ha convertido en el nuevo presidente de la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con o sin Conductor (Baleval) en sustitución de Julio Nieto, quien ha decidido ceder el testigo tras liderar una etapa llena de retos para el sector, informa este miércoles la patronal.

Según los estatutos de Baleval, ante una situación como esta le corresponde al vicepresidente asumir el liderazgo de la patronal, cargo que venía ocupando Herrera, así que queda como presidente hasta que se celebren elecciones. Mientras, Julio Nieto, que ha estado al frente de la patronal poco más de un año, continúa activo en la defensa del sector como vocal de la junta.

Baleval en representación de la mayor parte de la flota de vehículos de rent a car de Baleares, formada por empresas pequeñas, medianas y grandes, destaca la patronal en una nota de prensa, tiene por delante el reto de defender al sector ante la limitación de vehículos en Baleares. El PP ha puesto en marcha un proyecto para limitar los vehículos en Mallorca, si bien la norma está aparcada por falta de apoyo político.

La patronal remarca su interés en potenciar el diálogo con las administraciones, la ciudadanía y otros sectores económicos "con el fin de lograr consensos que permitan mejorar el bienestar de quienes viven y disfrutan de las islas". Baleval incide en que esa es la línea que se ha seguido hasta ahora y que continuará con Cristóbal Herrera, quien cuenta con una larga experiencia en relaciones institucionales en los sectores del transporte, la energía y la tecnología.

Herrera es responsable de Gobierno y Asuntos Públicos en Enterprise Mobility en España. Anteriormente, ha sido consultor del área de Asuntos Públicos y analista de inteligencia política para empresas e instituciones en LLYC, la consultora antes conocida como Llorente & Cuenca, y se ha desempeñado como asistente de diputados.