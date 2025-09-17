Publican nuevas imágenes de la desintegración del iceberg del tamaño de Mallorca.

Un nuevo vídeo publicado por el Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) ha mostrado en las últimas horas la impactante evolución del iceberg A23a, considerado el más grande del planeta y cuya superficie inicial era comparable a la de Mallorca. Las imágenes satelitales revelan cómo la gigantesca masa de hielo, que durante décadas surcó los mares tras desprenderse de la Antártida, se ha partido en múltiples fragmentos de varios cientos de kilómetros cuadrados.

Un coloso en desintegración

El A23a, que llegó a alcanzar los 1.770 km² de superficie y 60 kilómetros de ancho, avanza hacia el norte, donde las aguas más cálidas del Atlántico Sur aceleran su ruptura. El oceanógrafo Andrew Meijers, del British Antarctic Survey, explicó recientemente que el iceberg “se está desintegrando de forma bastante acelerada” y que “básicamente se derrite desde abajo”.

En las últimas semanas ya había perdido bloques de hasta 400 km², pero el vídeo del CIRA muestra con claridad cómo la fragmentación se multiplica, anticipando su desaparición total en cuestión de semanas.

El iceberg se desprendió de la plataforma de hielo Filchner en 1986, pero quedó encallado durante más de 30 años en el mar de Weddell. No fue hasta 2020 cuando comenzó a desplazarse siguiendo el llamado callejón de los icebergs. En marzo de 2025, llegó a encallar frente a la isla Georgia del Sur, generando preocupación por el impacto en colonias de pingüinos y focas. Finalmente, logró continuar su trayecto hacia el norte, a un ritmo de hasta 20 kilómetros diarios.

Impacto ambiental

Aunque la desaparición del A23a supone el fin de un fenómeno seguido en todo el mundo, los científicos subrayan que la liberación de nutrientes de su desintegración puede estimular la productividad biológica del océano, beneficiando a la fauna marina.

El British Antarctic Survey recuerda que estos desprendimientos forman parte del ciclo natural de las plataformas de hielo, pero advierte de que su frecuencia ha aumentado en las últimas décadas en paralelo al cambio climático.