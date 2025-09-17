PSIB y Més exigen decrecimiento turístico mientras el PP se aferra a la contención

La última encuesta de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB) ha dejado un mensaje rotundo: tres de cada cuatro ciudadanos creen que en las islas llegan demasiados turistas. El 75,6 % de los encuestados sostiene que la masificación es un problema real y, además, amplias mayorías apoyan restricciones a las visitas (69,1 %), a los cruceros (69,2 %), a las plazas turísticas (68,4 %), a los coches de alquiler (79,6 %) y al alquiler vacacional (80,5 %). Incluso la promoción turística recibe un suspenso: un 52 % pide reducirla.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Ejecutivo de Prohens de “negacionismo” frente a la saturación. “El Govern no quiere tomar medidas y asume la estrategia de Vox, negando la evidencia”, ha señalado. Según Negueruela, la encuesta es clara en marcar el rumbo que deberían seguir las islas. El socialista ha alertado de que la permisividad con los alquileres ilegales está haciendo “temblar a muchas familias” al dificultar el acceso a la vivienda, y ha recordado que el Consell de Mallorca ha aprobado más plazas turísticas y que en el archipiélago “habrá más hoteles boutique que nunca”. A su juicio, la receta del PP es “decir que hará cosas mientras en realidad busca más turismo y más conexiones aéreas”.

Ante estos datos, Més per Menorca y Més per Mallorca han hablado de “clamor social” y han exigido un cambio de rumbo que incluya el decrecimiento turístico. El portavoz menorquín, Josep Castells, ha defendido que “hay un consenso emergente de que se tiene que limitar el turismo” y ha advertido que las islas “se han pasado de frenada”. “En un momento fue un motor positivo, pero ahora cuantos más turistas recibimos, más pobres somos”, ha afirmado, señalando que la presión sobre el mercado laboral reduce los ingresos medios de la población.

Desde Més per Mallorca, Lluís Apesteguia ha insistido en que “la sociedad está pidiendo de forma clara el decrecimiento turístico”. El ecosoberanista ha recordado que en veinte años se ha pasado de 11 a casi 20 millones de visitantes “mientras la gente vive cada vez peor”. En su opinión, el camino debe ser reducir el peso del turismo, diversificar la economía y redirigir parte de los trabajadores hacia otros sectores. Ha planteado financiar esa transición con la ecotasa, destinando la mitad de su recaudación a políticas de decrecimiento y elevando su importe durante todo el año. “El PP es prisionero de sus pactos con Vox y vota contra propuestas que ellos mismos han hecho, como la subida de la ecotasa”, ha denunciado Apesteguia, quien ha reclamado al Govern que obedezca “los intereses de la gente y no los de los grandes empresarios turísticos”.

Frente a estas críticas, el Partido Popular defiende que la encuesta confirma su política de contención. La portavoz adjunta, Marga Durán, ha declarado que los resultados “no suponen ninguna sorpresa” y que Prohens “fue la primera presidenta en hablar de límites”. Para los populares, los datos “reafirman que hay que poner límites y contención”, y recuerdan que los consells insulares ya trabajan en medidas como la limitación de vehículos de alquiler. Durán ha rechazado el decrecimiento y ha defendido que el futuro pasa por ordenar y limitar, no por reducir de forma drástica la llegada de visitantes. También ha apuntado que el pacto contra la masificación decidirá en su momento si se eleva la ecotasa.

Con la opinión pública cada vez más crítica con la saturación turística, la encuesta de la AETIB se convierte en munición política. Mientras la izquierda exige un giro hacia el decrecimiento y la diversificación económica, el PP de Prohens mantiene la apuesta por la contención, sin alterar las bases del actual modelo turístico.