El PP quiere incluir la vehicularidad del castellano en la educación sin tocar el Decreto de Mínimos

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha defendido este martes la postura de su partido en relación con el plan lingüístico impulsado por Vox y ha reiterado que la voluntad del Govern de Marga Prohens es incorporar la vehicularidad del castellano en la ley educativa balear sin modificar ni el Decreto de Mínimos ni la ley de Normalización Lingüística.

Durán ha recordado que una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Balears confirma que ya existe una vehicularidad “de facto” en las aulas y ha precisado que el objetivo ahora es “que esa situación figure de manera clara en la normativa”. “Esto está en el pacto con Vox: la modificación legislativa para incluir la vehicularidad de las dos lenguas”, ha insistido.

No obstante, la portavoz adjunta ha matizado que el acuerdo firmado no contempla cambios en los elementos centrales del marco lingüístico vigente. “En el pacto con Vox no figura en ningún momento ir en contra de la autonomía de los centros, ni modificar o suprimir el Decreto de Mínimos ni la Ley de Normalización Lingüística”, ha asegurado, recalcando que esas normas se mantendrán intactas.

En este sentido, Durán ha subrayado que el PP “sigue con la voluntad de modificar la ley educativa para poner de manera efectiva la vehicularidad de las dos lenguas oficiales”, pero sin desmantelar el consenso existente en torno al modelo lingüístico. La dirigente popular ha querido dejar claro que la estrategia del Govern pasa por reconocer legalmente el papel vehicular tanto del catalán como del castellano, dentro de un marco de equilibrio y sin menoscabar la autonomía pedagógica de los centros.