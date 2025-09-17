Plan de choque para potenciar el catalán: El STEI pide que Inspección revise cada año el uso de la lengua catalana en cada centro

El STEI ha presentado un "plan de choque" con 50 medidas para garantizar y potenciar la presencia del catalán en el ámbito escolar, el único en el que "más o menos" está garantizado. El sindicato se ha autoencomendado esta misión en un momento de "emergencia lingüística" por el retroceso del uso del catalán en la sociedad y al ver que la conselleria de Educación no ha presentado ninguna hoja de ruta, pese a ser uno de los puntos del Acuerdo Marco. Entre las medidas propuestas está que Inspección haga un informe cada año sobre la situación real de la lengua catalana en los centros y garantizar que se cumplen los proyectos lingüísticos; además de aumentar y mejorar la formación (a docentes, alumnos 'nouvinguts', y sociedad en general) y llegar a etapas donde ahora el catalán está menos presente, como FP o 0-3.

El Estudi General Lul·lià fue el escenario en el que Carles Cabrera, secretario de Normalización Lingüística del STEI, y Maria Camps, secretaria Territorial de Menorca, presentaron el plan, que han confeccionado consultando a expertos y entidades. El documento llega la semana en que Vox ha propuesto derogar el Decreto de Mínimos (cuyo cumplimiento estricto es una de las cosas que el sindicato pide que quede garantizado). El PP se ha negado, pero Cabrera indica que están en alerta ya que "no se fían" del Partido Popular: "Sus líneas rojas fácilmente pasan a ser amarillas y después desaparecen si necesitan a Vox".

Durante el acto, Joana Maria Mas, presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria; Ismael Pelegrí, profesor de catalán del IES Joan Ramis i Ramis de Maó, y Jaume Oliver, maestro del colegio Pius XII de Palma, hablaron desde su experiencia a pie de aula sobre el estado actual del catalán en los centros educativos.

En su introducción el documento critica que el Gobierno actual actúe "decididamente en contra" de la lengua propia con medidas que permiten esquivar su aprendizaje y restringen su uso público. La Ley de normalización lingüística de 1986, aprobada por unanimidad, tiene alcance limitado, considera el STEI, y hay muchos artículos sin desarrollar tras casi 40 años. El texto denuncia el actual retroceso del catalán agravado por la masificación turística, sobreexplotación territorial y precariedad laboral y por ello se marca como objetivos principales aumentar y hacer presente el uso del catalán en la escuela; conseguir que la normalización lingüística sea asumida por toda la comunidad educativa; garantizar la competencia lingüística de los alumnos al acabar la etapa obligatoria; revertir la tendencia negativa en cuanto al logro del conocimiento del catalán; garantizar la competencia lingüística profesional de los alumnos de FP (contempla un módulo obligatorio de catalán profesional en cada ciclo); y garantizar la formación de los docentes en esta lengua.

Respecto a este último punto, se plantea obligar a los interinos que empiecen a dar clase sin el requisito de conocimiento de catalán (algo que sucede debido a la falta de profesorado en algunas especialidades) a que se forme durante el horario laboral, dando un curso para alcanzar el B1 y dos para el requisito completo. Para el acceso a las listas de interinos, piden priorizar el conocimiento del catalán por encima de cualquier otro requisito.

El plan exige la eliminación del Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua, la recuperación de la Dirección General de Política Lingüística y la creación de un Servicio de Enseñanza de Catalán y en Catalán, suprimido en 2012. Además, se propone mejorar sustancialmente la dotación de dinamizadores lingüísticos, aumentar las plazas para el Programa de Acogida Lingüística y Cultural (PALIC), y crear aulas de acogida más efectivas.

La fueza sindical pide hacer desdoblamientos en las clases de la materia de Catalán (como se hace en Inglés), y la promoción de intercambios lingüísticos con otros territorios de habla catalana.

En la Universitat, ven necesario aumentar los créditos de las materias de catalán, actualizar los currículums del grado de Lengua y Literatura Catalanas y promocionar y dar facilidades (flexibilización horaria, estudios a distancia...) para que la gente se matricule. También piden más facilidad para obtener el FOLC y más formación lingüística en el máster de formación del profesorado.

Buscar la presencia del catalán en las extraescolares y el comedor

Las medidas propuestas incluyen clases de catalán para familias y personal no docente, establecimiento de requisitos lingüísticos para las personas que hagan actividades extraescolares y de comedor (espacios que consideran también deberían formar parte del proyecto lingüístico del centro) , y coordinación con entidades deportivas y de ocio para normalizar el uso del catalán.

El plan plantea además crear una comisión de seguimiento trimestral formada por la Administración, representantes sindicales, la OCB, sociedad civil y la UIB para supervisar la implementación de todas estas medidas.