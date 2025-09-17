Alguien tenía que decirlo, y reconforta que la convicción de que los mallorquines están hasta las narices de turismo se plasme en la encuesta bianual de una agencia autonómica como la Aetib. Los políticos tibios de paños calientes, Marga Prohens ayer mismo, ya no se podrán refugiar en la «percepción puntual» de saturación. Ni chantajear desde la presidencia a las familias que «tiemblan» ante un retroceso de la marabunta.

Las cifras oficiales, hay que repetirlo a cada paso, abofetean a los contemplativos. Si el 82 por ciento de los encuestados, más de cuatro de cada cinco, considera que las cifras de visitantes son insensatas en un espacio reducido, la convicción se mantiene en un 71 por ciento para personas vinculadas al ubicuo y todopoderoso sector. En lenguaje que hasta PP/Vox o el Pacto de Progreso pueden entender, tres de cada cuatro de los teóricos beneficiarios inmediatos de la industria más contaminante del planeta proclaman que están hasta las narices de turismo. Es evidente que ayer no le habían leído este dato al Consolat.

Hasta Tezanos se admiraría de la contundencia de una encuesta no manipulada. No se trata de un comportamiento caprichoso de los indígenas. Todos los mallorquines menores de cien años han convivido en armonía con el turismo de masas durante la mayor parte de su existencia. El desastre ambiental, habitacional o residual a que se ven condenados obligaría a rendirles un homenaje. Se impone una estatua ecuestre, con mil nativos sobre un solo caballo bajo el lema «A quienes el turismo les robó hasta la casa».

Hace tiempo que el turismo no genera la mínima riqueza en Mallorca. La dedicación de todos los inmuebles al almacenamiento temporal o definitivo de extranjeros ha expulsado a los indígenas del mercado de la vivienda, una idea evidente para cualquiera que no pertenezca a un partido político. El sector no solo ha arruinado las alternativas económicas, sino que ha degradado a los mallorquines a obstáculos engorrosos para la propagación del ‘For sale’. Por eso los nativos están hasta las narices.

Frente a la evidencia de cualquier encuesta, los discursos que Prohens ha copiado con avidez de Armengol insisten en que las víctimas deberían sentirse privilegiadas. Cualquier geografía del planeta suspira por una actividad turística, pero no en la proporción de veinte visitantes por cada ciudadano, o de una cama turística por otra del mismo precio inflado para la población local. Solo se admiten lecciones de quienes hayan sufrido una plaga mayor. Nadie se hubiera atrevido antaño a titular «Hasta las narices de turismo», como hace la encuesta, salvo que el encabezamiento se queda hoy corto frente al drama real.