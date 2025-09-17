Los nacimientos caen un 5% hasta julio en Baleares

Los nacimientos han experimentado entre enero y julio de 2025 en Baleares un descenso del 5,03% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 4.899 alumbramientos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los nacidos en el pasado mes de julio en el archipiélago (760), 389 fueron mujeres, y 370, varones.

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 35 del 2025 se contabilizaron en Baleares 6.171 fallecimientos, un 0,50% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 161 personas en las Islas.