Los nacimientos caen un 5% hasta julio en Baleares
EP
Los nacimientos han experimentado entre enero y julio de 2025 en Baleares un descenso del 5,03% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 4.899 alumbramientos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De los nacidos en el pasado mes de julio en el archipiélago (760), 389 fueron mujeres, y 370, varones.
Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 35 del 2025 se contabilizaron en Baleares 6.171 fallecimientos, un 0,50% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 161 personas en las Islas.
- La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
- Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
- Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
- Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
- Fallece Jaime de Juan, histórico empresario y pionero del turismo en Mallorca
- Fernando Rubio, conseller de Movilidad: «No habrá más autopistas en Mallorca, pero las carreteras se tienen que mejorar»