Un juez determina que llamarle pederasta al profesor Miguel Roldán no es delito

Un familiar del menor víctima del acoso al que fue sometido por el profesor Miguel Roldán, ha sido absuelto por la Audiencia de la acusación de cometer un delito de calumnias contra el docente. Roldán, que es profesor en el colegio de Son Sardina, fue condenado a un año de prisión por el delito de acoso cometido sobre el menor, al que estuvo persiguiendo durante dos años y cuya presencia incluyó en un vídeoclip que Roldán publicó sobre una de las canciones que compuso.

Estos días este profesor es noticia porque se ha incorporado a la plantilla del instituto público de Son Sardina. Los padres no están dispuestos a que un profesor, condenado por acoso, aunque la sentencia todavía no sea firme, esté en compañía de sus hijos. Por ello, los padres llevan una semana sin llevar a sus hijos al colegio de Son Sardina y han pedido de forma reiterada a la Conselleria que aparte a Roldán del centro educativo.

Los hechos por los que ha tenido que pronunciarse la Audiencia están relacionados están relacionados con la fuga voluntaria que protagonizó Miguel Roldán en la Nochebuena del año 2022. Se marchó a una casa de campo, sin comunicárselo a su familia, que pidió ayuda para su localización. Durante su ausencia el profesor publicó un videoclip en su perfil de Facebook en el que aparecían imágenes del menor que le había denunciado por acoso.

Al darse cuenta del revuelo que había provocado su ausencia, Roldán publicó una carta en las redes sociales explicando los motivos de su decisión. Dijo que se había equivocado, que solo pretendía escenificar un “juego de detectives”, afirmando que nunca tuvo intención de suicidarse, sino de generar un debate público sobre la salud mental. Esta carta la publicó el día 4 de enero en las redes sociales.

Este escrito provocó muchas reacciones en las redes sociales. Uno de los intervino en el debate fue un tio del menor al que Roldán había acosado. Le llamó “payaso” y “pederasta”. Cuando otros intervinientes le preguntaron la razón por las que utilizaba estos adjetivos, el autor de los escritos dijo que Roldán había estado acosando a su sobrino más de dos años y que lo había aprovechado para que apareciera en la grabación de una canción. Además de llamarle pederasta, el familiar le lanzó una advertención al profesor. "·Eres un payaso chaval y cuidado con mi sobrino”.

Roldán presentó una denuncia al entender que la calificación de pederasta le calumniaba, puesto que en el incidente con el menor que le denunció no había ningún tinte sexual.

Esta denuncia se tradujo en un juicio, en el que el familiar de la víctima se sentó en el banquillo. En su declaración reconoció ser el autor del escrito que apareció en las redes sociales, pero dijo que nunca tuvo intención de calumniarlo, pero recordó que este profesor había sido denunciado por su sobrino por acoso.

Que se califique a una persona de pederasta, sin serlo, en una red social podría ser constitutivo de un delito de calumnias, pero en este caso los tribunales han entendido que dicho delito no existe puesto que el autor de la frase no tenía intención de cometerlo. La Audiencia, que no hace más que confirmar la absolución del familiar, recuerda que la palabra pederasta tiene varios significados en el diccionario, y en este caso concreto ratifica la falta de intención del acusado en atribuirle un delito sexual al profesor Roldán.

El tribunal de la Audiencia interpreta que "el uso de la expresión pederasta no tenía porqué significar conductas de agresión sexual física, sino que podía representar acoso de tipo sexual, que es precisamente por lo que había sido denunciado". Y se recuerda que era Miguel Roldán el que "quería imponer su presencia y relación con el sobrino del denunciado", a pesar de que el menor rechazaba este comportamiento y veía algo "raro en sus intenciones". Por ello, los jueces no descartan que en el ánimo del docente "pudiera existir un interés de tipo amoroso o de atracción sexual sobre el menor".

Precisamente a raíz de la denuncia de este menor Roldán fue condenado por un delito de acoso y se le prohibió acercarse al que anteriormente había sido alumno suyo. Esta sentencia no se puede aplicar porque no es firme, puesto que ha sido recurrida. Esta es la razón por la que la Conselleria no puede adoptar ninguna medida disciplinaria contra el docente y no puede evitar que se incorpore a su puesto de trabajo, ya que ocupa una plaza en el colegio público de Son Sardina.