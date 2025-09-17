El IMAS acusa al Gobierno de menospreciar a Mallorca y de "abandonar" a los menores migrantes

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, acusó este miércoles al Gobierno central de “menospreciar a Mallorca” y de “dejar de lado” a los menores migrantes no acompañados en plena emergencia migratoria.

Una declaración que no cubre a los menores

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la declaración de emergencia migratoria en Baleares, Sánchez explicó que lo que se ratificó fue una resolución de la Secretaría de Estado de Migraciones ya aprobada en agosto.

El acuerdo permite agilizar trámites de contratación de servicios a través de la Ley de Contratos del Sector Público y habilita la contratación de emergencia de recursos para atender a los adultos migrantes que llegan a las islas.

Sin embargo, los menores han quedado excluidos, "a pesar de ser el colectivo más vulnerable y el que más presión ejerce sobre el sistema insular", criticó el conseller.

Saturación en la atención a menores

Sánchez recordó que tanto el Consell de Mallorca como el IMAS llevan más de un año reclamando ayudas concretas y recursos extraordinarios para afrontar la saturación.

El sistema de protección de menores en Mallorca, señaló, sufre una sobreocupación del 1.150 %, es decir, más de diez veces por encima de su capacidad real, sin espacios disponibles, sin suficientes profesionales y sin financiación extraordinaria del Estado.

Críticas al reparto estatal

El conseller advirtió que esta falta de apoyo se ve agravada por el reparto propuesto entre Comunidades Autónomas, que calificó de “opaco e injusto”, acusando al Gobierno de tratar a los menores como mercancía y de acompañar el proceso con “presiones y chantajes institucionales”.

Reclamo de apoyo urgente

Finalmente, Sánchez remarcó que Mallorca no se puede quedar sola ante esta situación y reclamó recursos, profesionales y espacios para garantizar una atención digna.

“Defenderemos siempre que estos niños, niñas y adolescentes tengan una atención con garantías, pero exigimos que el Gobierno español no los siga ignorando”, concluyó.