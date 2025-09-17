El Govern descarta que haya estado "escondiendo" los resultados de la encuesta ciudadana crítica con la masificación turística

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha negado este miércoles "de manera rotunda" que el Govern haya "estado escondiendo" los resultados de la Encuesta de opinión a residentes sobre el turismo en las Illes Balears 2024, que hizo la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Baleares (Aetib) el pasado octubre y cuya existencia se conoció ayer por el Fòrum de la Societat Civil. Los resultados del informe en el que la mayoría de los ciudadanos opinan que se han de poner límites al turismo porque hay demasiados visitantes vienen a "avalar" las políticas del Ejecutivo Prohens, defiende Bauzà.

"No hacen falta encuestas para saber cómo respira la sociedad", asegura el conseller, quien subraya que esa "inquietud" hacia la masificación turística se conoce desde 2023. Aunque los resultados de la encuesta estaban listos al menos desde mayo, según ha revelado el Fòrum este miércoles en la rueda de prensa en la que ha exigido al Govern que cambie el modelo turístico actual por "insostenible", Bauzà ha insistido a preguntas de los medios en que no se han estado ocultando. Cabe recordar que el informe arroja datos como que ocho de cada diez ciudadanos (82 %) cree que llegan demasiados turistas o bien demasiados en periodos concretos del año, e incluso opinan lo mismo el 71 % de los residentes que viven del turismo. Por islas destaca el caso de Mallorca, el 78,5 % de los residentes considera que vienen demasiados viajeros.

Así las cosas, el titular de Turismo ha destacado que el informe refleja que el 69,1 % de las 2.008 personas encuestadas telefónicamente está de acuerdo o muy de acuerdo en limitar el número de visitantes, dato que "avala las políticas del Govern" como el decreto ley "de contención turística" aprobado en esta legislatura.

El conseller se ha mostrado muy crítico con el Fòrum de la Societat Civil, que reúne a treinta entidades, entre ellas la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Palma, el GOB, la OCB o CCOO, que han reclamado una reunión con la presidenta Marga Prohens. No ha querido valorar sus reivindicaciones. Bauzà ha recriminado al Fòrum que no condenó el "ataque" frente a la Conselleria en la que se quemó fotografías, entre ellas la de la presidenta. Si bien ha dejado caer que las puertas están "abiertas", también en las mesas del Pacto Social, "más representativo" con las 140 entidades que participan "que 2.000 encuestas". Varias organizaciones del Fòrum abandonaron ese espacio de diálogo. "La sociedad civil donde está representada es el Parlament", ha añadido.

Peso del anterior Govern

"Se nos está cargando al Govern actual de una gestión anterior que ha llevado a esta inquietud de la sociedad", se queja el popular, cuando "somos plenamente conscientes desde 2023" y las políticas del Govern "van encaminadas a dar respuesta". En este sentido ha mencionado el alquiler turístico "desbocado" que heredaron por el crecimiento de 115.000 plazas turísticas en diez años, el rechazo a que los fondos de la ecotasa no se destinaran "a lo que se tenían que dedicar" o la falta de gestión con los fondos europeos.

El conseller defiende "la principal actividad de esta tierra". "Una cosa es limitación y otra reducción", insiste, y lo que reclaman los residentes es limitación, "sinónimo de contención", y en ese sentido menciona la prohibición de nuevas plazas turísticas en pisos.

Ante la subida de la ecotasa que avalan los isleños en la encuesta ha reconocido que el PP tuvo que renunciar por la falta de apoyo de sus socios de Vox. Y sobre limitar los cruceros, otra de las medidas apoyadas, Bauzà dice que "hay predisposición" por parte de las navieras y el Govern de continuar "en la línea marcada" en el acuerdo "de buena voluntad" que heredaron del Govern Armengol.