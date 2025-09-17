El Govern y el cuerpo consular crean una mesa de diálogo permanente

El Govern de Baleares y el cuerpo consular han constituido este martes una mesa de diálogo permanente, un espacio estable de colaboración destinado a impulsar proyectos de interés común y atender cuestiones relevantes para la comunidad internacional residente en las islas.

El acto, presidido por la presidenta Marga Prohens, ha contado con la participación de la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas; la directora general de Relaciones Institucionales, Xesca Ramis, y el decano del Cuerpo Consular, Michel Magnier, cónsul de Francia.

La nueva mesa trabajará en ámbitos como el turismo, la cultura, la seguridad y defensa, la diplomacia económica, la educación y la formación profesional, además de la protección consular. Para organizar los trabajos, los cónsules se han dividido en siete comisiones temáticas, cada una liderada por un país: turismo (República Checa), cultura (Rumanía y Estonia), seguridad y defensa (Estados Unidos), diplomacia económica (Malta), educación y formación profesional (Suiza), protección consular (Argentina) y comunicación (Francia).

Imagen de la reunión del Govern y el cuerpo consular en en el Consolat de Mar / CAIB

Las reuniones se celebrarán con carácter bimensual y, en función de los temas tratados, también participarán consejeros o directores generales del Govern. La coordinación entre las comisiones consulares y las direcciones generales autonómicas permitirá dar continuidad a los proyectos y abrir la puerta a iniciativas bilaterales entre cónsules y el Ejecutivo balear.

Con este nuevo órgano, el Govern refuerza su compromiso con el diálogo institucional y la colaboración internacional, con el objetivo de favorecer la integración, la cohesión social y el desarrollo sostenible de Baleares.