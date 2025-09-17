Gabriel Oliver toma posesión como presidente de la Audiencia con la música de un coro

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, el magistrado Gabriel Oliver Koppen, ha tomado posesión de su cargo esta tarde en el Palacio de Justicia, en Palma, arropado por un grupo de cantores de un coro. Por primera vez en las islas, la música se ha mezclado con las oscuras togas de decenas de magistrados congregados en un solemne acto que ha tenido lugar íntegramente en catalán. Sin duda, su toma de posesión será recordada por la grata sorpresa que se ha llevado cuando una veintena de compañeros y amigos de la coral universitaria de la UIB, de la que Oliver también forma parte, han salido a una de las balconadas del patio de Can Berga y han empezado a entonar el Canticorum Iubilo, de Haendel, bajo la batuta del exdirector de la coral de la UIB, Joan Company. El numeroso público ha roto en aplausos.

Una veintena de cantores, compañeros y amigos de Gabriel Oliver, de la coral universitaria de la UIB, interpretan una pieza en la toma de posesión. / B. Ramon / B.RAMON

Acto seguido, han interpretado Aubada, una pieza tradicional mallorquina cuya letra es del poeta Marià Aguiló. De hecho, el presidente de la Audiencia Provincial ha acabado su discurso citando unos versos de este conocido poema de Aguiló. “que siempre nos emociona cuando dice: Amic, aprofita; la vida que passa; de fosca nasquérem; la llum ens aguaita. Es un canto de esperanza, un llamamiento a vivir cada día con el propósito de trabajar para hacer un mundo mejor”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Carlos Gómez, ha subrayado que la elección de Gabriel Oliver como presidente de la Audiencia ha sido “un acierto, un signo de esperanza”. Gómez ha repasado su trayectoria profesional y ha destacado que es “un gran jurista; una persona con gran capacidad de organización y amabilidad; es un juez que escucha a todas las partes”, a la vez que ha ensalzado su prudencia y sentido de la independencia. “Será un magnífico presidente de la Audiencia”, ha concluido Carlos Gómez, acompañado por todos los miembros de la sala de gobierno del TSJB.

El reconocido civilista Gabriel Oliver, de 59 años, se ha visto arropado también por amigos, familiares y numerosos compañeros de la judicatura en el solemne acto celebrado en el patio de Can Berga. Magistrados del TSJB, de la Audiencia Provincial, de los juzgados de lo penal, de instrucción y de primera instancia han acudido a su toma de posesión. También han asistido letrados de la administración de justicia, fiscales, funcionarios y otros operadores jurídicos.

El fiscal jefe de Baleares, Julio Cano; el jefe superior de la Policía Nacional, José Luis Santafé, y el coronel jefe de la Guardia Civil en las islas, Alejandro Hernández, se encontraban entre el numeroso público.

Oliver, que forma parte de la Sección Cuarta de la Audiencia desde 2019 que se encarga de asuntos de la jurisdicción civil, fue nombrado presidente del órgano judicial provincial el pasado 23 de julio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sustituye en el cargo al magistrado Diego Gómez-Reino, que dejó la Audiencia para incorporarse al TSJB y quien esta tarde ha ejercido como padrino del nuevo presidente y le ha acompañado hasta el estrado. La plaza de la presidencia había quedado vacante estos dos últimos años y de forma provisional la ocupó el juez más veterano, Mateu Ramon, al que hoy han reconocido y agradecido su trabajo.

Palabras de reconocimiento

Gabriel Oliver ha tenido palabras de agradecimiento para muchos compañeros de la judicatura: Carlos Gómez, Diego Gómez-Reino, su preparador Javier Muñoz y su maestro Santiago Cavanillas. También ha mencionado emocionado a su familia, su mujer, sus hijos, sus padres y hermanos. Y ha destacado el trabajo que realizan jueces, letrados de la administración de justicia, abogados y procuradores.

“La tarea de juzgar no es un trabajo fácil. Ser juez significa asumir una gran responsabilidad que exige un elemento vocacional y de servicio a la sociedad. Para ser juez no basta ser un buen técnico en Derecho”, ha manifestado el nuevo presidente de la Audiencia.

Magistrados y fiscales aplauden tras la actuación del coro en el Palacio de Justicia. / B. Ramon / B.RAMON

Oliver ha destacado dos valores que “tienen una especial importancia en el trabajo de un órgano colegiado como es la Audiencia Provincial”: la humildad y la valentía. Rememorando el discurso que Andrzej Rezprinski pronunció en 2016 durante la apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Oliver se ha referido a la humildad como herramienta para escoger la mejor solución y a la valentía para adoptar una postura diferente a la de los otros si estamos convencidos de que hay más argumentos a favor de nuestra posición.

El presidente de la Audiencia también ha remarcado “la excesiva carga de trabajo” de la Justicia y “la limitación de medios personales y materiales”. Ha señalado que una justicia tardía no es una justicia efectiva y ha recordado que en Baleares es necesario crear 40 nuevas plazas de jueces.

Además, se ha referido a los retrasos en los señalamientos de juicios en las secciones penales de la Audiencia debido al incremento de procedimientos complejos y se ha mostrado esperanzado con las nuevas reformas de la Ley de Eficiencia, que permitirá una mayor flexibilidad organizativa.

“Si bien la situación es complicada, tenemos que evitar caer en el desánimo. Sin renunciar a la reivindicación de mejoras imprescindibles, tenemos que continuar trabajando en esta noble tarea que hemos asumido para dar el mejor servicio público posible a los ciudadanos, a quienes nos debemos”, ha reconocido el nuevo presidente.

El solemne acto, que ha reunido a más de cien personas, ha tenido lugar esta tarde en el patido de Can Berga. / B. Ramon / B.RAMON

Gabriel Oliver, nacido en Países Bajos, pero criado desde la infancia en Mallorca, está especializado en Derecho Civil de Baleares. Estudió en la Universitat de les Illes Balears (UIB) la carrera de Derecho. Se inició como juez hace más de 30 años, en 1994, en Ripoll, en Catalunya. Poco después, regresó a la isla. Estuvo en los juzgados de Manacor, Inca y Palma. En 2012 formó parte de la Sección Tercera de la Audiencia, una sala de lo civil. Está vinculado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y es autor de numerosos artículos especializados y ponencias sobre asuntos de la jurisdicción civil. Habla varios idiomas y es un apasionado de la música y el baile. Quienes más le conocen destacan su discreción, capacidad de trabajo y timidez.