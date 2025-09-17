El Congreso aprueba 319 millones en ayudas a aerolíneas por el descuento a residentes de Baleares y Canarias

El Congreso ha culminado este miércoles el debate de las enmiendas del Senado a la Ley de Navegación Aérea, lo que supone el último trámite parlamentario antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una de las medidas principales es la concesión de un crédito extraordinario de 319 millones de euros para compensar a las aerolíneas por el descuento del 75% en vuelos para residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

El PP reclama más fondos y choca con el veto del Congreso

El PP intentó en el Senado elevar esa cifra hasta los 1.200 millones, en línea con lo que exigen organizaciones empresariales como la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), pero el Congreso vetó la propuesta.

El partido de Alberto Núñez Feijóo sí logró introducir una enmienda que permitirá a consells y cabildos insulares participar en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuario (DORA) III.

Duro cruce entre PP, Vox y el Gobierno

Tanto PP como Vox criticaron el veto a la enmienda. El diputado de Vox, Carlos Flores, acusó al Gobierno de aplicar una “táctica marrullera” y advirtió del riesgo de que las compañías aéreas afectadas recorten vuelos.

Por parte del PP, Óscar Ramajo Prada defendió que la propuesta de su partido era “necesaria para garantizar la conectividad de las islas”.

Desde el PSOE, la diputada Milena Herrera tachó de “delirante” la cifra de 1.200 millones porque, según ella, solo beneficiaría a las grandes empresas y podría elevar el precio de los billetes.

El diputado de Sumar, Félix Alonso, la calificó de “abusiva” y acusó al PP de legislar en favor de los ‘lobbies’ aeronáuticos.

Críticas nacionalistas al centralismo

La diputada del PNV, Nerea Renteria, lamentó que la norma no contemple la gestión compartida de los aeropuertos vascos, mientras que Junts propuso incluso crear una Aena catalana.

Desde ERC, Inés Granollers se mostró también crítica por la “visión centralista” del texto.

Aviones abandonados y coeficientes para médicos

La nueva ley también prevé que los más de 90 aviones abandonados en los aeropuertos de Aena puedan destinarse a museos, centros educativos o culturales, o bien subastarse en beneficio del Estado.

Asimismo, se incorpora una reforma promovida por Junts que permitirá al personal sanitario en medios aéreos acceder a coeficientes reductores de jubilación, lo que les permitirá anticipar la edad de retiro en la Seguridad Social.