Detenido un turista germano por pegar un puñetazo en la cara a su mujer en Cala Rajada

La Policía Local de Capdepera detuvo ayer de madrugada a un turista alemán de 55 años por un presunto delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género por pegar un puñetazo en la cara a su mujer en Cala Rajada.

La víctima, también germana, confirmó que su marido la golpeó en la mejilla y, tres horas antes, la agredió también cuando ambos se hallaban en un establecimiento tomando unas copas. La perjudicada relató a los agentes que él la maltrata desde hace años, pero reconoció que tenía miedo a denunciarle porque es policía de fronteras en la Policía Federal de Alemania.

El matrimonio se encuentra de vacaciones en la isla y se hospeda en un hotel de Cala Rajada.

Los hechos tuvieron lugar ayer sobre las cuatro y media de la mañana cuando la Policía Local de Capdepera fue comisionada por una vecina, que alertó de que un hombre estaba agrediendo a una mujer en la calle.

Golpe en la mejilla

De inmediato, se movilizaron los agentes de la unidad nocturna, que acudieron a los alrededores del hotel donde se alojaba la pareja. Allí, localizaron a una mujer, que se se quejaba de un golpe en la mejilla izquierda. Ella les indicó que su marido la acababa de agredir y agregó que sufría malos tratos desde hacía años.

Su yerno, un joven alemán, confirmó su versión al haber sido testigo del episodio de violencia machista.

Ante las pruebas recabadas, los policías procedieron a identificar al sospechoso en la zona y le arrestaron por maltrato habitual. La Guardia Civil se hizo cargo de la víctima.