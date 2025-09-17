Convocan este jueves en Palma una manifestación con cacerolada en apoyo a Palestina frente al consulado de Estados Unidos

Las Marxes per a Palestina y el Movimiento Global a Gaza Mallorca convocan este jueves a las 19.00 horas a la ciudadanía a una manifestación con cacerolada frente al consulado de Estados Unidos en Palma, ubicado en el número 8 de la calle Portopí, la vía que une el Paseo Marítimo con Joan Miró. La cita es para protestar por el ataque final de Israel en Gaza.

Los convocantes consideran que se han producido dos hechos especialmente graves que justifican la movilización ciudadana . En primer lugar el inicio del ataque por tierra a la ciudad de Gaza por parte del ejército israelí, obligando a la población a una huida imposible, ya que pretende que las personas se refugien en la zona minúscula de Al Mawasi, ya devastada y sin ninguna infraestructura y con todas las salidas de la franja bloqueadas. "Estamos ante un asesinato masivo y sistemático de la población palestina, absolutamente desamparada y sin ninguna ayuda", consideran los convocantes.

El otro hecho relevante tiene que ver con comisión internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de la ONU, que dijo que Israel comete genocidio contra los palestinos en la franja de Gaza. Una conclusión fruto de la investigación sobre todo lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre de 2023 hasta el pasado 31 de julio. Según palabras de la presidenta de la comisión, recuerdan los convocantes de la manifestación: “Existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza”.

Las Marxes per a Palestina y el Movimiento Global a Gaza Mallorca señalan que el lugar elegido para la cacerolada es para que "a nadie le pase por alto la innegable complicidad de Estados Unidos en este genocidio. Precisamente, añaden, el anuncio de la fase final de destrucción coincide con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que mostró su “apoyo inquebrantable” al Estado sionista y ha señalado que las relaciones entre ambos países nunca han sido tan fuertes y sólidas", recuerdan.

La cantante mallorquina Júlia Colom interpretará durante el acto una canción palestina en catalán, confirma la organización, que además señala que están atentos a la cincuentena de barcos que forman parte de la Global Sumud Flotilla, pues si la expedición es interceptada o sufre cualquier incidente convocarán manifestaciones de protestas en todos los ayuntamiento de la isla. En la expedición van tres mallorquinas, Lucía Muñoz, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Palma y líder de la formación en Baleares; Alejandra Martínez, jurista y comunicadora; y Reyes Rigo, acupuntora residente en Palma.

Mensaje de Lucía Muñoz desde la Global Sumud Flotilla

"Estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en la ciudad, de todo lo que estáis haciendo y hemos recibido con muchísima alegría la movilización del sábado, las que están también previstas para los próximos días, y tengo que decir que el pueblo de Palma es mucho más digno que su alcalde, porque somos mayoría las que queremos que se detenga el genocidio y estamos haciendo todo lo posible para detenerlo", ha manifestado este jueves la líder de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, a bordo de la Global Sumud Flotilla.

"En cambio -ha añadido la también concejala en el Ayuntamiento de Palma-, el alcalde fue informado previamente de nuestra partida, de que tres ciudadanas de Palma, de nuestra ciudad, íbamos en esta misión humanitaria. Y su respuesta dejó mucho que desear", ha considerado. "Debería estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo y hacer todo lo posible, como está haciendo la gente, para que se detenga el genocidio. Y eso significa romper todas las relaciones con el Estado genocida de Israel", ha manifestado.

"Quiero anunciaros que en el próximo pleno se debatirá una moción que hemos presentado en el Ayuntamiento de Palma que pide que Cort rompa relaciones con el Estado genocida de Israel y que Palma sea una ciudad libre de genocidio. Si yo no puedo venir, será porque el Estado genocida de Israel me habrá secuestrado. Entonces, lo que quiero pediros es que la hagáis vuestra y que la defendáis vosotros", ha solicitado Lucía Muñoz a la ciudadanía.