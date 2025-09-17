Los ciudadanos exigen al Govern poner límites al turismo en Baleares y dejar de "instrumentalizar el descontento"

"Estamos peror que hace dos años y se están implementando políticas que serán una bomba" por su efecto sobre el territorio, advierte este miércoles Margalida Ramis, la portavoz del GOB. El Fòrum de la Societat Civil alerta del alto grado de "desafección" de los ciudadanos de Baleares con el turismo, sobre todo en Mallorca, y exige medidas de decrecimiento del número de visitantes a tenor de los resultados de la Encuesta de percepción de los residentes sobre el turismo 2024, realizada por el Govern, que arroja datos como que ocho de cada diez isleños (82 %) cree que llegan demasiados turistas, incluidos el 71 % de los residentes que viven del sector.

En una rueda de prensa los representantes de la entidades ciudadanas reclaman una reunión a la presidenta del Govern, Marga Prohens, ante los resultados de la encuesta que muestra que los residentes creen que el modelo actual de turismo es insostenible y quieren medidas de decrecimiento o limitación de turistas ante los efectos negativos de la actividad. Exigen medidas "valientes" para reducir la presión turística y poner en primer lugar a los ciudadanos de las islas limitando las plazas turísticas, facilitando el acceso a la vivienda y controlado el alquiler turístico, además de que reclaman que se reduzca la promoción turística y se proteja la cultura, la lengua, el patrimonio y el territorio de las islas.

"El turimos viven a costa nuestra", denuncia Ramis y subraya que esta encuesta muestra "la realidad de las movilizaciones" que han sacado a la calle a miles de personas para protestar porque el turismo "está impregnando no solo los lugares de sol y playa" sino que ahora "coloniza" ya cualquier espacio. Alerta de la "nueva hornada" de políticas desregulatorias del territorio" que están saliendo adelante con el pacto del PP y Vox y de la situación tan "crítica" ante la escasez de agua.

Con las opiniones que ha desvelado el informe de la Agencia de Estrategia Turística (Aetib) del Govern, que no he ha hecho pública hasta que la ha reclamado el Fòrum, es patenten el creciente "nivel de desafección" de la poblacón con el turismo y también de que "la gente cada vez está más quemada con el sector", incluyendo los propios trabajadores del turismo.

"No se soluciona con política de gestos" los problemas que acarrera el turismo. Ramis critica que el Govern con las mesas del Pacto por la Sostenibilidad solo han servido para "ganar tiempo para reordenar sus modelos de negocio", mientras se "está instrumentalizando el descontento social" y "se inventan lo que haga falta", como los conceptos de "vivienda limitada o turismo regenerativo".