CCOO se pone del lado de los residentes de Baleares que rechazan la masificación porque precariza el empleo

CCOO se ha puesto este miércoles del lado de los ciudadanos con su valoración de los resultados de la Encuesta de opinión a residentes sobre el turismo de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balers (Aetib) en la que se "rechaza la masificación que precariza a la clase trabajadora", al tiempo que se pide "a gritos un cambio de modelo turístico más sostenible y que reparta la riqueza y bienestar" que el sector deja en la comunidad autónoma.

La formación sindical destaca a través de un comunicado como ese informe pone sobre la mesa que crece el rechazo al turismo por parte de los residentes, puesto que el 77 % de la población cree que impacta negativamente en el coste de la vida y un 62% que degrada el medio ambiente.

Mientras tanto medidas como limitar el número de visitantes, los cruceros, el número de establecimientos y plazas turísticas y aumentar la ecotasa del ITS cada vez tienen mayor aceptación social, remarca el sindicato, que forma parte del Fòrum de la Societat Civil.

CCOO apoya la necesidad de adoptar un cambio de modelo económico y seguir una "hoja de ruta" para que en las islas "se pueda vivir en lugar de ser un territorio que expulsa a sus trabajadores".

Los sindicalistas reclaman que arranque de una vez la fase 2 del Pacto para la Sostenibilidad, a pesar de "las reticencias" que perciben al respecto entre el empresariado de Baleares. Así pues, reclaman que se tengan en cuenta medidas como el aumento del impuesto de turismo sostenible (ITS), la moratoria de plazas y el control de llegada de turistas, entre otras medidas de calado, incluyendo las relativas para controlar la reducción de emisiones a través de la movilidad. Asimismo piden que se haga un estudio de carga para conocer los límites sobre los recursos y que se actúe ante "el drama del acceso a una vivienda digna".