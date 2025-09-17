Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana

El otoño llegará de forma abrupta a Mallorca a lo largo del fin de semana con lluvias intensas y un acusado desplome de las temperaturas, según ha informado el portal meteorológico Meteored.

Del calor veraniego al cambio radical

Hasta este jueves, septiembre estaba dejando un ambiente de plena canícula, con temperaturas inusualmente altas y cielos despejados.

Sin embargo, el verano astronómico se despedirá con un cambio radical: más nubosidad, lluvias en varias zonas y un descenso generalizado de los termómetros, ha explicado la experta de Meteored, Andrea Danta.

Tormentas con riesgo en el tercio norte

El portal meteorológico prevé que una línea de tormentas deje precipitaciones intensas en amplias zonas, incluido Baleares, aunque los acumulados más destacados se esperan en el norte peninsular.

Entre el este de Navarra y el noroeste de Huesca podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado, mientras que en el Cantábrico oriental y el interior de Cataluña rondarían esa cifra.

Meteored advierte que todo el tercio norte estará bajo riesgo de tormentas “localmente adversas”.

Según el climatólogo Samuel Biener, el chorro polar, que estos días se mantiene muy intenso en el Atlántico norte, comenzará a mostrar ondulaciones importantes desde este jueves.

Los modelos apuntan a que desde el viernes el anticiclón se extenderá hacia Islandia, provocando un cambio de patrón atmosférico que dejará a España bajo un ramal descendente de la corriente en chorro y expuesta al descuelgue de una profunda vaguada sobre el oeste de Europa.

Borrasca fría y aire polar

Meteored señala que el escenario más probable es la formación de una borrasca fría entre las islas británicas y la Bretaña francesa entre el domingo y el lunes.

Lo más evidente, destacan, será la llegada de una masa de aire polar acompañada de vientos del norte, que provocará un descenso acusado de las temperaturas desde el sábado en el noroeste peninsular, extendiéndose después al resto del país.