Baleares International College: educación británica con visión global en Mallorca

Baleares International College (BIC) se ha consolidado como uno de los centros educativos internacionales de referencia en Mallorca, ofreciendo a niños y jóvenes de entre 3 y 18 años una formación académica de excelencia en un entorno inclusivo y multicultural. Con dos campus situados en ubicaciones privilegiadas —Sa Porrassa, en la costa suroeste de la Isla, y Sant Agustí, en la localidad costera homónima a las afueras de Palma— el colegio combina el rigor del currículo británico con una filosofía centrada en el bienestar del alumno y el respeto por la diversidad cultural.

Actualmente, su comunidad educativa reúne a estudiantes de más de 45 nacionalidades diferentes, lo que convierte al centro en un auténtico espacio internacional. A esta dimensión global se suma un equipo docente altamente cualificado, formado en su mayoría en el Reino Unido, que transmite pasión por la enseñanza y un firme compromiso con el progreso de cada alumno.

Los resultados académicos avalan el modelo educativo de BIC: en los exámenes de IGCSE y A Levels, los estudiantes logran una nota que supera la media mundial y que sitúa al colegio entre los más prestigiosos de las Islas Baleares.

Sant Agustí: tradición y atención personalizada en la infancia

El campus de Sant Agustí representa la esencia histórica de Baleares International College, al ser uno de los colegios internacionales más antiguos de Mallorca. Fundado en 1957, se dedica en exclusiva a la Educación Infantil y Primaria, ofreciendo un entorno seguro y cercano que favorece el aprendizaje temprano.

Su estructura se organiza en tres etapas: Early Years (desde los 3 hasta los 5 años), Key Stage 1 (5–7) y Key Stage 2 (7–11). El currículo británico se enriquece con asignaturas de español, catalán, música y educación física, lo que garantiza una formación integral desde los primeros años. El aprendizaje del español comienza a los 3 años y, gracias a un entorno inmersivo, los alumnos sin conocimientos de inglés progresan rápidamente.

Con una comunidad formada por más de 23 nacionalidades, el campus de Sant Agustí combina la tradición británica con una marcada vocación internacional. Sus aulas luminosas, los espacios dedicados al arte y la música, y un comedor con vistas al mar convierten las instalaciones en un lugar acogedor y estimulante. Además, la proximidad de playas, bosques y centros deportivos permite potenciar las actividades al aire libre, esenciales en el enfoque pedagógico del centro.

El colegio mantiene un firme compromiso con la protección de la infancia y es miembro del movimiento Smartphone Free Childhood, que busca reducir la exposición temprana a pantallas y fomentar el juego, la creatividad y las relaciones personales. Esta filosofía se refleja en su énfasis en el juego como parte esencial del aprendizaje, especialmente en las etapas de Infantil, donde el desarrollo emocional, social e intelectual se apoya en experiencias prácticas y en contacto con la naturaleza.

El juego es una parte esencial del enfoque pedagógico del BIC Sant Agustí. / Flor Rajo

La atención pastoral también ocupa un lugar central en la vida escolar de Sant Agustí. Los valores de Excelencia, Respeto, Responsabilidad, Integridad y Compasión se transmiten en el día a día y se concretan en principios claros: estar preparados, ser respetuosos y mantenerse seguros.

Sa Porrassa: excelencia académica e innovación educativa

El campus de Sa Porrassa, dirigido por Alison Colwell, acoge a estudiantes de todas las etapas educativas y se distingue por su carácter inclusivo, acogiendo a alumnos de diferentes capacidades y procedencias. Su currículo, basado en el modelo británico, se adapta a las necesidades de una comunidad internacional y refuerza la formación integral del estudiante a través de materias como Educación Personal, Social, de Salud y Económica (PSHE), orientación profesional o Educación en Relaciones y Sexualidad.

La filosofía del centro se apoya en valores fundamentales como la responsabilidad y el respeto. Los alumnos aprenden a desarrollar la autoestima, a distinguir entre el bien y el mal, y a contribuir positivamente a la sociedad. Este enfoque no solo busca la excelencia académica, sino también formar ciudadanos comprometidos y conscientes de su papel en el mundo.

Alison Colwell, directora de Baleares International College Sa Porrassa. / .

La directora subraya que BIC Sa Porrassa ha establecido un nuevo estándar de excelencia académica en la isla, con resultados de exámenes que destacan a nivel local e internacional. El éxito se explica, en gran parte, por el compromiso del profesorado, que acompaña y apoya a los estudiantes de manera personalizada.

Las instalaciones refuerzan esta apuesta por la calidad. En los últimos seis años, el centro ha invertido en modernos laboratorios de ciencias, una piscina exterior y un comedor renovado. A ello se suma un nuevo campo deportivo y pistas de atletismo que enriquecen el programa de actividades físicas. El contacto con el entorno natural también ocupa un lugar destacado, con propuestas como senderismo, ciclismo, vela o exploración costera. El colegio es, además, un firme impulsor del Premio Internacional Duque de Edimburgo, que fomenta el desarrollo personal y el trabajo en equipo a través de actividades al aire libre y de voluntariado.

Una comunidad que mira al futuro

Baleares International College es mucho más que un colegio británico en Mallorca: es un proyecto educativo con visión global que combina tradición e innovación, excelencia académica y desarrollo humano. Tanto en Sant Agustí como en Sa Porrassa, los estudiantes crecen en un entorno internacional que valora la diversidad, fomenta el pensamiento crítico y prepara a los jóvenes para un futuro sin fronteras.