Arranca el curso de FP en Baleares con más plazas y 36 nuevos ciclos: Estas son todas las novedades

El curso 2025-2026 de Formación Profesional comienza este viernes en Baleares con cifras récord: cerca de 21.000 alumnos matriculados y 2.007 docentes en las aulas, 168 más que el curso pasado. La oferta académica se amplía con 36 ciclos formativos nuevos, 7 dobles grados y 2 cursos de especialización, consolidando la apuesta del Govern por esta modalidad educativa como herramienta clave contra el abandono escolar.

La formación se impartirá en 57 institutos de secundaria, 11 centros integrados de FP, 19 concertados, 6 centros de educación de personas adultas y 2 escuelas de arte. En total, el sistema suma un millar de plazas más respecto al curso anterior, alcanzando 14.045 nuevas admisiones en primera matrícula: 11.168 en Mallorca, 1.200 en Menorca, 1.570 en Eivissa y 107 en Formentera.

Entre las novedades destacan ciclos que nunca antes se habían ofrecido en las islas, como Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales en el IES Guillem Sagrera, el Grado Básico en Panadería y Pastelería en el IES Josep Sureda i Blanes, o el Grado Superior en Electromedicina Clínica en régimen concertado. Además, se incorporan dobles grados únicos, como el Mantenimiento Aeromecánico de Aviones de Turbina y Sistemas Electrónicos y Aviónicos, que convierte al IES Son Pacs en centro pionero a nivel estatal.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, acompañado por la directora general de Formación Profesional, Maria Isabel Salas, subrayó que el Govern mantiene una “apuesta decidida por la FP” con 128 ofertas diferentes de ciclos y 160 certificados profesionales de 23 familias. Parte de esta ampliación se financia con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y con el Impuesto de Turismo Sostenible.

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha presentado todas las novedades del curso 2025-2026 de Formación Profesional / CAIB

Renovación profunda del IES Politècnic de Palma

La Conselleria de Educación prepara además una profunda renovación de infraestructuras, con proyectos como la transformación del IES Politècnic de Palma en un CIFP de referencia con capacidad para 2.000 alumnos y un Centro de Innovación en FP. También está prevista la creación del nuevo CIFP Ciutadella, especializado en hostelería, turismo e industrias alimentarias.

Con estos avances, Baleares se sitúa a la vanguardia del despliegue del nuevo modelo de FP, que combina aprendizaje en centros educativos con formación en empresas, incorpora modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales, y establece un sistema integrado de grados de la A a la E.