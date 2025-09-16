Vera asegura que no modificará ni el Decreto de Mínimos ni la ley de Normalización Lingüística tras la exigencia de Vox

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, asegura que el Govern balear no modificará ni el Decreto de Mínimos ni la Ley de Normalización Lingüística, al considerar que estas normas son “compatibles con la vehicularidad de las lenguas que nosotros defendemos”. Vera ha querido zanjar así la polémica abierta tras la proposición registrada por Vox en el Parlament, que plantea una reforma de la Ley de Educación que supondría fulminar el Decreto de Mínimos y controlar a los claustros de docentes a través de Inspección Educativa.

El conseller afirma que el Partido Popular “cumple todos los acuerdos con Vox”, aunque subraya que esos acuerdos se circunscriben a lo pactado en el marco presupuestario y no a modificaciones unilaterales. “Creemos en las normas de consenso y me remito a las declaraciones hechas ayer”, insiste, en referencia a las líneas rojas que el PP marcó públicamente en relación a la propuesta de Vox.

El PP balear ya adelanta que rechazará la iniciativa de Vox por considerar que va más allá de lo acordado y porque amenaza el equilibrio lingüístico vigente. Los populares entienden que el Decreto de Mínimos, que garantiza que al menos la mitad de la enseñanza sea en catalán, y la Ley de Normalización Lingüística, constituyen pilares básicos que no pueden tocarse. El conseller matiza, no obstante, que la vehicularidad de ambas lenguas es un objetivo compartido y que se trabajará para que se aplique en el sistema educativo “dentro del marco legal existente”.

El choque entre los socios parlamentarios deja en evidencia la tensión en torno a la política lingüística en Baleares. Vox exige dar un paso más y cambiar de raíz la normativa para reforzar la presencia del castellano en las aulas, mientras que el PP defiende que la protección al catalán no es incompatible con avanzar hacia un modelo de doble vehicularidad.

Vera reafirma la apuesta del Ejecutivo balear por mantener intacto el marco normativo aprobado en las últimas décadas y que, a su juicio, ha permitido garantizar la convivencia lingüística en las aulas. El debate, sin embargo, continúa abierto en el Parlament, donde Vox mantiene registrada su propuesta de reforma a la espera de que sea debatida en próximas semanas.

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, lamentó ayer que “la mayoría de iniciativas no tienen nada que ver con los acuerdos” alcanzados con Vox en materia presupuestaria, haciendo hincapié en que la proposición “se carga el Decreto de Mínimos, por lo que votaremos en contra de la admisión a trámite”.