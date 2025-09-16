Mallorca tiene un exceso de yates de alquiler tras la caída de la clientela alemana

«A mediados de septiembre debería estar toda nuestra flota navegando, pero en estos momentos tenemos embarcaciones de alquiler que no salen del puerto», lamenta el presidente de la asociación de charter náutico de APEAM, José María Jiménez. La explicación hay que buscarla en la pérdida de un 25% de la clientela que el sector ha registrado durante este verano, y que en el caso de los alemanes se eleva hasta un 35%. Esto explica que el presidente de la citada organización empresarial reconozca que en Mallorca hay actualmente un exceso de embarcaciones de este tipo, pero que se explica igualmente por la parte de mercado que se está comiendo la oferta ilegal.

José María Jiménez no duda en calificar de «mala» la temporada de este año, y más tras comprobar que el repunte que se esperaba en septiembre (aprovechando que los precios son más económicos) no se está produciendo, sino que en estos momentos hay embarcaciones que permanecen amarradas sin salir del puerto por falta de demanda, y ello a pesar de que en ejercicios anteriores el sector presentaba por estas fechas un nivel de actividad que le permitía mantener toda su flota operativa.

Caída de actividad

El presidente de esta asociación balear de chárter náutico cifra en un 25% la caída en la demanda que se ha dado en el conjunto del sector, aunque con un comportamiento dispar en sus principales mercados. Mientras que en el alemán ese recorte alcanza el 35%, en el nacional es muy moderado.

José María Jiménez recuerda que la economía alemana está atravesando un momento de debilidad, a lo que añade que la mentalidad germana es más «reflexiva», y que «si ven que los números no salen, optan por recortar gastos».

Por contra, el cliente español, que elevó su peso en el sector durante la pandemia, «piensa que solo se va de vacaciones una vez al año y quiere disfrutarlas», por lo que opta por mantener los planes que tenía hechos aunque puede rebajar algo el tiempo de su estancia, a lo que se suma que la economía nacional presenta un balance mucho más positivo que la de otros países europeos.

José María Jiménez, presidente de la asociación de chárter náutico de Apeam / APEAM

El problema para el sector del chárter náutico es que a partir de octubre su actividad se convierte en «residual», lo que no deja margen para que el balance de este año mejore. Y las previsiones para 2026 no son optimistas. El inicio de este parón se refleja en que ya hay barcos que han partido hacia Canarias para hacer la temporada de invierno, añade el portavoz de este sector empresarial.

José María Jiménez expresa su confianza en que la reducción que se ha dado este año no se intensifique en 2026, pero reconoce que todo apunta a que las cifras van a ser muy similares a las de la temporada que está concluyendo, lo que supone que seguirán siendo «malas».

«Sobran barcos»

El resultado es la evidencia de que en estos momentos «sobran barcos» dedicados al charter náutico en Mallorca. Pero sobre este punto añade un matiz: no se trata de que la flota profesional de lista sexta (alquiler) de la isla esté sobredimensionada, sino de que la suma de ésta y de la oferta ilegal que cada año se registra en este sector no cuenta con una demanda suficiente en estos momentos para permitir que se mantenga operativa en su totalidad.

Es por ello que en su opinión las empresas dedicadas a esta actividad de forma legal no van a rebajar su cifra de embarcaciones, dada la inversión que han tenido que afrontar, pero tampoco se va a dar un incremento durante el próximo ejercicio.

El aspecto más positivo de este año, según Jiménez, pasa por la aprobación del decreto del Govern que prohíbe que las embarcaciones de lista séptima (para uso privado) se puedan alquilar como si fueran de lista sexta durante tres meses al año, y el compromiso del Ejecutivo estatal de que esta posibilidad podrá vetarse en mercados maduros como Balears y Canarias.

Pero añade que la vigilancia que se hace sobre las prácticas ilegales está resultando poco efectiva, y considera la que la única fórmula efectiva sería el control sobre las plataformas de internet en las que se comercializan lo que califica como «barcos piratas», siguiendo el ejemplo de lo que se ha hecho con el alquiler de viviendas turísticas.