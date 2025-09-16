Prohens: "No se pueden hacer récords de turistas cada año, pero el decrecimiento hace temblar a muchas familias"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, afirma que “tenemos que ser conscientes de que no se pueden hacer cada año récords de turistas” y subraya que la temporada de 2025 muestra síntomas de transformación. Prohens destaca que el verano “ha quedado claro que, fuera de esos que tienen un sueldo seguro a final de mes y que no salen de su despacho, nadie quiere decrecimiento, y que cualquier síntoma de decrecimiento hace temblar a muchas familias y autónomos de estas islas”.

En el ámbito de la restauración, la presidenta reconoce que “sin perjuicio de que determinadas zonas se hayan podido quedar por debajo de sus expectativas”, los últimos datos de restauración reflejan una bajada del 8,8 % de parados en el sector. En este sentido, Prohens asegura que “tenemos que ser prudentes, pero vemos un cambio de tendencia que engloba toda la temporada turística”.

La líder del Ejecutivo recuerda titulares de los medios de comunicación como “el turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado”, “el turismo se ralentiza” o “el máximo de presión humana cae en junio por primera vez desde la pandemia”. Frente a estas afirmaciones, Prohens pone el acento en la evolución estructural del sector: “Antes teníamos temporadas de cuatro meses, ahora tenemos temporada de casi diez meses, vemos una mayor desestacionalización y un crecimiento en los meses de temporada baja, algo que buscábamos todos los partidos hace unos años”.

En cuanto a la vivienda turística irregular, Prohens destaca el esfuerzo inspector: “En Ibiza se han retirado ya más anuncios de alquiler ilegal de los que ha pedido el Gobierno de Pedro Sánchez”. Y, con cierta ironía, añade: “No sé si tengo que hacerle caso y aplicar el decrecimiento o irme a buscar turistas a China como pide Pedro Sánchez”.

La presidenta insiste en que “para poder valorar la temporada tiene que haber acabado”, aunque los indicadores disponibles ya apuntan a un patrón más estable: contención en los picos de verano —con un crecimiento del 0,8 % en julio— y más crecimiento en valor que en volumen. A ello se suman las mejoras laborales de los 180.000 trabajadores del sector con la entrada en vigor del nuevo convenio turístico.

Con todo, Prohens reivindica un balance equilibrado: contención en la temporada alta, diversificación en temporada baja y un reparto más justo de la riqueza generada. “Lo que vemos es un cambio de tendencia”, concluye la presidenta, que llama a evitar la demagogia y apela a la prudencia hasta que finalice la temporada para realizar una valoración definitiva.