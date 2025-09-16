Prohens reconoce que los precios de la vivienda "no son los que querría el Govern"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, admite en el Parlament que los precios de venta y alquiler de la vivienda en Baleares “no son los que querría este Govern”, pero defiende que en los dos últimos años se han introducido cambios importantes en la estrategia en materia de vivienda.

Según la presidenta, se ha puesto fin a “la práctica habitual de la pasada legislatura, centrada en levantar viviendas unifamiliares para ricos”, para apostar en su lugar por la construcción de pisos a precios asequibles y dirigidos prioritariamente “a la gente de aquí”.

Prohens ha sacado pecho de algunos resultados como la entrega la semana pasada de las primeras viviendas a precio limitado en Manacor. “Su alcalde acudió muy satisfecho al acto, a pesar de que ustedes votaron en contra”, ha recordado la presidenta al líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. Además, ha anunciado que en breve se publicarán las licitaciones del programa Construir para alquilar, que prevé nuevas promociones en solares cedidos por los ayuntamientos. “Solo los consistorios del PP han ofrecido terrenos; de la izquierda, ninguno”, ha lamentado.

Apesteguia, por su parte, ha denunciado que desde que Prohens asumió el cargo el precio de la vivienda ha aumentado un 30%. Según el portavoz ecosoberanista, el capital sigue orientándose hacia la especulación inmobiliaria en lugar de reforzar la economía productiva o mejorar las condiciones laborales. “Esta burbuja no deja de crecer y sus políticas la han acelerado. Su plan de choque ha fracasado: ni ha contenido ni ha reducido precios, lo único que ha hecho es aumentar los beneficios de los propietarios”, ha señalado. En esta línea, ha reiterado su propuesta de intervenir el mercado y fijar límites al precio de los alquileres.

El enfrentamiento dialéctico ha continuado con un intercambio de reproches. Prohens ha replicado que cada vez que Més plantea preguntas sobre vivienda “reconoce el fracaso de ocho años de gestión en favor de los ricos” y ha acusado a la formación ecosoberanista de ser “la izquierda caviar”, aludiendo a que, cuando formaba parte del Govern, se permitía la construcción de un chalet con piscina cada 26 horas. “Lo que ustedes hacen es engañar a la gente. Nunca pusieron por delante a los ciudadanos de aquí”, ha concluido la presidenta.