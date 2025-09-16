La presidenta del Govern, Marga Prohens, denuncia la "hipocresía" del Gobierno Central tras declarar la emergencia migratoria en Baleares para reforzar la atención humanitaria. En declaraciones previas a la celebración de la gala de Salud 2025, la líder popular critica que Madrid sí destine recursos para atender a las personas que llegan a los puertos al estar bajo su jurisdicción mientras "se lava las manos" con los menores migrantes, cuya competencia recae en los consells insulares.

"No es nueva la hipocresía del Gobierno de España. Por un lado, se declara la emergencia migratoria en los puertos porque las personas que llegan a dichos puertos son competencia y obligación del Gobierno de España darles una atención. Sin embargo, con los menores y los más vulnerables, como no es competencia del Gobierno Central, pues se lava las manos y no declara ningún tipo de emergencia migratoria", censura Prohens.

"Ya no hay sitio"

La presidenta del Govern insiste en que "ya no hay sitio" para atender a estos menores migrantes en Baleares y destaca la situación de "desesperación" por parte de los consells. "Dónde tendría que haber un menor en condiciones de dignidad ahora mismo hay tres. Esto no es motivo suficiente para que se nos declare una contingencia migratoria por lo que hace a los menores no acompañados", argumenta.

Llegada de más menores

Asimismo, Prohens se muestra preocupada después de que "ayer llegaron más de 20 menores" a las costas de las islas y asegura que podrían llegar más durante las próximas semanas. "La actitud del Gobierno de España sigue siendo la misma, cuando le afecta a sus competencias pone recurso, peroo cuando afecta a las comunidades es aquella famosa frase de 'si necesitan ayuda que la pidan'. Lo que nosotros ya la hemos pedido", expresa la presidenta.

Emergencia migratoria

Cabe señalar que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de emergencia migratoria en Baleares ante el incremento de llegadas de personas migrantes a las costas del archipiélago durante 2025. La decisión, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permitirá reforzar la atención humanitaria y estará en vigor hasta el 31 de diciembre, ha informado la Delegación del Gobierno en las islas.

La resolución, firmada el pasado mes de agosto, contempla una inversión de 6,75 millones de euros destinada a la habilitación de espacios de acogida, la provisión de servicios básicos de alimentación, salubridad y seguridad, así como la atención médica y el refuerzo de personal. También se garantizarán servicios de traducción e interpretación para facilitar la comunicación.

Entre las primeras actuaciones previstas se encuentran la apertura de dos instalaciones modulares en los puertos de Ibiza y Formentera, a las que se sumará próximamente un tercer dispositivo en el puerto de Palma. Estos espacios, dotados de seguridad, climatización e higiene, incluirán áreas específicas para mujeres y menores.