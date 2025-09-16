PP/Vox, la doctrina del perdón

A bote pronto, la derecha tintada de ultraderecha se define como el imperio de la ley y el orden. Por el contrario, PP/Vox aplican la doctrina del perdón, una permisividad cómplice que en política suele identificarse con la protección de la ilegalidad. Si se busca una palabra que defina a los conservadores en el poder, surge espontánea «amnistía», que los partidos involucrados consideran criminal solo si se aplica a catalanes.

El perdón a mansalva se impartió a escondidas, al exonerar en el ‘caso Koldo’ a los suministradores de cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas, según el Supremo. Nada más llegar, el ejecutivo autonómico también absolvió a todos los investigados por la Oficina Anticorrupción. Aquí se llevó a cabo una amnistía a lo Joe Biden, por delitos presentes y futuros, mediante la disolución del organismo investigador.

La obsesión de PP/Vox por perdonar no se detiene ante los fieros tribunales. Por eso se contrató como alto cargo a un agresor sexual y policial, a quien solo se expulsó del paraíso tras desvelarse el apaño. Y por eso se mantiene con respiración asistida a un Gabriel Le Senne procesado por la Audiencia.

Se podría seguir por la amnistía de la construcción en rústico o en el Olimpo de la Tramuntana, sin olvidar la tolerancia hacia profesores condenados y colegios inspeccionados. Con todo , PP/Vox alcanzan la excelencia en la misericordia al permitir el alquiler turístico ilegal, tras confesar que devora casi la mitad de la oferta. Llegan incluso al extremo de denunciarlo con escándalo sin castigarlo, según les reprocha Gabriel Escarrer en el evangélico «se habla mucho y se hace poco».

El entusiasmo de PP/Vox por el mantenimiento del alquiler ilegal no deja claro si lo aceptan con resignación o si lo prefieren. Al fin y al cabo, el ‘piraturismo’ al margen de la normativa facilita la burocracia, y puede atenuarse con sanciones simbólicas amortizadas de antemano. Todos salen ganado, literalmente.