El personal sanitario de Baleares reivindica su derecho a adelantar la prejubilación

Alrededor de un centenar de trabajadores del sector público de la sanidad se han concentrado esta mañana frente a las puertas del hospital de Son Espases, en Palma, para denunciar el bloqueo en la negociación que se mantiene con el Ministerio de Sanidad. Una negociación que pretende establecer el futuro estatuto marco, que determina, entre otras muchas cosas, las categorías profesionales del sector sanitario público de todo el país. Solo en Baleares este documento que se está negociando afecta a unos 200 mil trabajadores de diferentes especialidades.

Esta negociación, que se realiza en Madrid, se inició hace alrededor de tres años. En una parte de la mesa se sitúan los responsables del Ministerio de Sanidad y en la otra los representantes sindicales, de diferentes formaciones, que negocian en nombre de todos los trabajadores sanitarios. Tras más de 40 reuniones la negociación en estos momentos está paralizada, según han explicado los representantes sindicales de Baleares, y el Ministerio ha amenazado a los trabajadores con redactar un nuevo estatuto marco, en el que no incluirán sus reivindicaciones, y convertirlo en un decreto ley para que sea aprobado en el Congreso.

La protesta de esta mañana en Mallorca, que también se ha celebrado en otras ciudades, ha estado convocada por los sindicatos Satse, Comisiones Obres, UGT y CSIF. Todos ellos participan en la mesa de negociación.

Los trabajadores denuncian que la situación laboral en estos momentos es muy complicada, porque cada vez hay más tensión, con plantillas con falta de una dotación suficiente, que se traduce en que los profesionales están sobrecargados de trabajo. Y todo ello provoca unas condiciones laborales y económicas que consideran que son precarias, unido a que por parte de la administración no se les reconoce la importancia del trabajo que realizan.

Los representantes sindicales han explicado que una de las principales reivindicaciones que presentan, y que no están dispuestos a renunciar, es que la administración acepte que los trabajadores sanitarios pueden prejubilarse, o reducir la jornada, a partir de los 60 años. El actual estatuto marco contempla esta posibilidad a partir de los 63 años, bajo una serie de requisitos, pero consideran que la sobresaturación de trabajo que padecen los empleados sanitarios les hace merecedores de que este derecho a prejubilarse se adelante tres años. Sería un derecho voluntario a partir de los 60 años.

Otra de las principales reivindicaciones es establecer un nuevo modelo de categorías laborales, con la correspondiente retribución económica, porque el actual estatuto marco que está en vigor entienden que esta organización interna está obsoleto. En la actualidad existen cuatro categorías laborales en cada una de las diferentes especialidades sanitarias y los trabajadores exigen que se contemple una quinta categoría.

Los portavoces de los sindicatos han leído durante la protesta un documento en el que han anunciado que no van a dar respaldo a un estatuto marco en el que no se respete al conjunto del personal del sistema nacional de salud, en el que trabajan alrededor de un millón de trabajadores en todo el país. Han anunciado que no van a aceptar un texto que no garantice los derechos laborales y económicos de los empleados sanitarios, que reiteran la necesidad de contar con unas condiciones de trabajo “dignas y justas” que después se traduzcan en un servicio público de calidad para los ciudadanos.

Los representantes sindicales explicaron las razones de las protestas / B.Ramon

En cuanto a las reivindicaciones que mantienen con el Ministerio de Sanidad, los representantes sindicales han reiterado que una de las principales exigencias es conseguir una clasificación profesional justa y que a su vez sea retribuida por la administración. Una clasificación que refleje el nivel de responsabilidad, formación y dedicación de todo el personal sanitario, y que sea el mismo en todos los territorios.

Sobre el derecho a la jubilación parcial, los sindicatos exigen que se apruebe la propuesta, pero que a su vez se garantice la inmediata cobertura de estas horas de trabajo que se dejarán de cumplir. Recuerdan que es una medida que supondría un reconocimiento a los trabajadores que han dedicado toda su vida laboral a proteger la salud de los ciudadanos. Y sobre todo se refieren al personal femenino, con más de 40 años de servicio, que siguen sufriendo una enorme carga de trabajo, tanto física, como emocional.

Otro de los requisitos que exigen al Gobierno es que se establezca una jornada laboral regulada y a la vez saludable, de tal manera que garantice descansos, la conciliación familiar y personal, y que al mismo tiempo se proteja frente al agotamiento profesional. Este nuevo sistema horario sería de 35 horas a la semana como norma general en toda la organización sanitaria pública, con efectos inmediatos y sin recortes encubiertos.

Los representantes sindicales aseguran que están dispuestos a continuar con la negociación y critican que el Ministerio de Sanidad haya paralizado las reuniones de trabajo. Exigen que se presente un nuevo borrador, para establecer el futuro estatuto marco, en el que se incluya tanto las propuestas de las comunidades autónomas, como de las distintas organizaciones sindicales. Y, en el caso de que no se se acepten estas propuestas, los trabajadores anuncian nuevas protestas y, por supuesto, no renuncian a convocar una huelga.