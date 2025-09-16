Localizan una patera con 14 personas a bordo en Cabrera

Un total de 23 personas fueron interceptadas la pasada noche en dos pateras: una de ellas, localizada frente a la isla Cabrera y la segunda ya desembarcada en Formentera.

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo localizaron ayer a las 22:48 horas a una primera patera con 14 personas de origen subsahariano, a 5 millas al suroeste de la isla de Cabrera, según ha informado este martes la Delegación del Gobierno en Baleares.

Ya de madrugada, a las 02:45 horas de este martes, la Guardia Civil localizó a un total de 9 personas en Formentera de origen magrebí, en la carretera PM-820, que habían llegado en una patera ya desembarcada en la costa.

291 pateras en Baleares en 2025

En lo que va de año, 291pateras han llegado de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.396 migrantes a bordo, según datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, alcanzaron el archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.