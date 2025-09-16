El juez anula una de las dos sanciones impuestas al médico negacionista de Formentera

El juez del juzgado de lo contencioso número 2 de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, ha anulado la sanción de dos años de suspensión que el Govern acordó contra el médico negacionista de Formentera, Ángel Ruiz Valdepeñas. Sin embargo, en la misma sentencia se confirma la sanción de un año de suspensión para el mismo facultativo por haber atendido, en plena pandemia, a pacientes sin llevar puesta la mascarilla sanitaria, ni adoptar otras medidas de prevención para evitar los contagios.

El médico Ángel Ruiz Valdepeñas, que en este pleito ha sido defendido por el abogado Juan Alemany Garcías, fue durante la crisis sanitaria una de las principales voces negacionistas, no solo rechazando la existencia de una pandemia, sino manifestándose en contra de las vacunas.

Precisamente, en plena pandemia el médico se desplazó a Madrid para participar en una de las manifestaciones que se organizaron para oponerse a todas las medidas sanitarias que se aplicaron por la presencia del virus, al tiempo que se negaba la existencia de dicha pandemia. El médico de Formentera participó en este acto vestido con la bata blanca y se identificaba el centro público en el que estaba trabajando.

La conselleria de Salud, al tener conocimiento de la intervención de este médico en este acto, inició un expediente, que concluyó con una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo. El Colegio de Médicos de Baleares fue mucho más contundente que el Govern y la suspensión que impuso al facultativo fue de seis años.

Ángel Ruiz recurrió esta suspensión de dos años ante los tribunales, apelando a que se había limitado a defender su derecho a la libertad de expresión, negando que su presencia en la protesta con la bata médicase pudiera interpretar como una representación institucional. Y sobre las declaraciones que realizó en los medios de comunicación que cubrieron este acto, en los que se mostró en contra del uso de la mascarilla de protección, sostenía que lo hizo a título personal, sin tener en cuenta su condición de representante de la sanidad pública, señalando además que nunca se pronunció en nombre del centro sanitario de Formentera.

Sin embargo, la Conselleria defendía que no se le sancionó por opinar sobre la existencia, o no, de la pandemia, sino porque con su postura negacionista desautorizaba las medidas que se habían aplicado para contener el virus y, además, lo hacía en su condición de empleado sanitario, invocando al centro y a sus compañeros.

El juez entiende que si bien es cierto que la postura que mantuvo este médico podía comprometer la imagen institucional, también considera que no hay evidencia de que se negara a participar en una medida concreta que impuso la administración sanitaria, como por ejemplo seguir los protocolos o negarse a utilizar las prendas de protección. El magistrado interpreta que el discurso de este médico pudo “erosionar la confianza y contradecir la directriz sanitaria”, pero no aprueba que se pudieran adoptar estas medidas disciplinarias cuando se trataba de unas expresiones realizadas durante una manifestación pública.

Aunque el magistrado deja sin efecto esta sanción de dos años sin ejercer la medicina, en la misma sentencia confirma la segunda medida disciplinaria que se acordó contra el médico de Formentera que se sitúo en contra de las vacunas. La sanción está justificada porque el propio galeno reconoció que en más de una ocasión había atendido a pacientes sin llevar mascarilla, si bien lo justificó diciendo que había guardado una distancia de seguridad, lo había hecho en un espacio con ventilación y con PCR negativas.

El juez considera que el médico no tenía ninguna autorización especial para no aplicar las medidas preventivas, impuestas por el Govern, que se utilizaron en plena pandemia, como trajes especiales de protección o mascarillas. La sentencia indica que el médico provocó situaciones de riesgo innecesarias y recuerda que había muchos pacientes infectados, pero que no mostraban ningún síntoma. Por tanto, el magistrado entiende que esta suspensión de doce meses que le impide ejercer de médico se justifica por su reiterada conducta al negarse a utilizar las prendas de protección, que se une a la gravedad del riesgo de infectar el virus y ante la necesidad de preservar la confianza de los ciudadanos en el servicio sanitario. El juez concluye que esta sanción de un año sin poder ejercer la profesión médica es ajustada.