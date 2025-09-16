Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Graban a un coche circulando sin ruedas en Mallorca

El vehículo fue captado a la altura del desvío al polígono industrial de Inca, con su lateral izquierdo rozando contra el asfalto

Duna Márquez

Palma

Las carreteras de Mallorca vuelven a ser escenario de un episodio difícil de creer. En un vídeo que circula desde este lunes en redes sociales se puede ver a un coche avanzando sin las ruedas del costado izquierdo, con el chasis apoyado directamente en el asfalto y provocando una lluvia de chispas a cada metro recorrido. Al volante, según se aprecia en las imágenes, iba una mujer que trataba de mantener el control del vehículo en condiciones más que precarias.

Una estampa peligrosa

El suceso tuvo lugar a la altura del desvío al polígono industrial de Inca. Pese al estado del coche, que circulaba con las llantas y bajos en contacto directo con la calzada, el vehículo no se detuvo, generando sorpresa entre los demás conductores.

Carreteras de contrastes

Este insólito caso se suma a otros episodios recientes que han captado la atención en la red. Hace unos meses, dos personas fueron vistas circulando en sillas de ruedas eléctricas por la carretera entre Muro y Can Picafort, en plena vía abierta al tráfico. También se ha grabado este verano a practicantes de skiroll en Formentor, un enclave que ya de por sí se colapsa con coches y ciclistas durante la temporada alta.

No faltan los ejemplos de conducción incívica que ponen en riesgo a residentes y visitantes. A principios de año, dos mujeres denunciaron las maniobras imprudentes de turistas en moto en la carretera del Cap Blanc, donde los adelantamientos peligrosos son habituales. En Pollença, otro conductor fue grabado con el copiloto sacando medio cuerpo por la ventanilla mientras avanzaban por la localidad.

